Лазебна подала у відставку з посади міністра соцполітики — Finance.ua

Лазебна подала у відставку з посади міністра соцполітики Вчора 17:45 — Казна та Політика

Міністр соціальної політики України Марина Лазебна подала заяву про відставку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука.

«У Верховну Раду України надійшла заява Лазебної Марини Володимирівни про відставку з посади міністра соціальної політики України», — написав Мельничук.

Нагадаємо, нещодавно з’явилася інформація, що Марина Лазебна найближчим часом може залишити свою посаду. Її може змінити нинішня керівниця департаменту соціальної політики та охорони здоров’я в Офісі президента Оксана Жолнович. Але це не єдиний кандидат.

Лазебна займає пост міністра соціальної політики у кабінеті Дениса Шмигаля з березня 2020 року. До цього була головою Державної соціальної служби.

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