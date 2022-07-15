Лазебна подала у відставку з посади міністра соцполітики — Finance.ua
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Лазебна подала у відставку з посади міністра соцполітики

Казна та Політика
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Лазебна подала у відставку з посади міністра соцполітики
Міністр соціальної політики України Марина Лазебна подала заяву про відставку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука.
«У Верховну Раду України надійшла заява Лазебної Марини Володимирівни про відставку з посади міністра соціальної політики України», — написав Мельничук.
Нагадаємо, нещодавно з’явилася інформація, що Марина Лазебна найближчим часом може залишити свою посаду. Її може змінити нинішня керівниця департаменту соціальної політики та охорони здоров’я в Офісі президента Оксана Жолнович. Але це не єдиний кандидат.
Лазебна займає пост міністра соціальної політики у кабінеті Дениса Шмигаля з березня 2020 року. До цього була головою Державної соціальної служби.
За матеріалами:
РБК-Україна
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