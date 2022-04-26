Латвія допоможе Україні з експортом зернових через свої порти – міністр — Finance.ua

Латвія допоможе Україні з експортом зернових через свої порти – міністр

Вчора 06:55 — Аграрний ринок

Латвія допоможе Україні з експортом зернових через свої порти – міністр

Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський обговорив можливості експорту продукції українських аграріїв за допомогою латвійських портів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

22-24 квітня Сольський здійснив робочий візит до Латвійської Республіки. В рамках візиту він зустрівся з міністром сільського господарства Латвії Каспарсом Герхардсом, а також відвідав Ризький, Вентспілський вільні порти і спеціальну економічну зону міста Лієпая.

Міністр ознайомився з портовою та логістичною інфраструктурою Латвії та обговорив можливості експорту продукції українських аграріїв за допомогою латвійських портів. В ході візиту Сольський також зустрівся з представниками адміністрацій латвійських портів, операторами зернових терміналів, а також компаніями-зернотрейдерами Латвії.

Раніше президент Латвії Егілс Левітс зазначив, що Латвія може допомогти Україні з експортом зернових через латвійські порти. Він також заявив про повну підтримку президентами країн Балтії та Польщі надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС і ухвалення цього рішення за прискореною процедурою.

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