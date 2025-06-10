Китайський банк націлився на купівлю третього за величиною банку Грузії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Китайський банк націлився на купівлю третього за величиною банку Грузії

Фондовий ринок
152
Власник третього за величиною в Грузії банку Liberty бізнесмен Іраклій Рухадзе веде переговори з китайською Hualing Group про його продаж Базісбанку (Basis Bank), що належить цій китайській компанії. Про це розповів сам Іраклій Рухадзе, пише грузинське видання Business Грузія.
«Я підтверджую переговори, але ми далекі від угоди. Щодо переговорів з Basis Bank, ми говорили про них два роки тому. Я підтверджую це. Я веду переговори з Basis Bank та ще двома компаніями. Це вдруге, коли ми ведемо переговори з Basis Bank за три роки», — заявив Рухадзе.
Якщо угода в результаті відбудеться, китайський Basis Bank може стати найбільшим банком Грузії, обігнавши дві банківські установи, що належать західним інвесторам: TBC та Bank of Georgia.
За матеріалами:
Мінфін.com.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems