Китайський банк націлився на купівлю третього за величиною банку Грузії — Finance.ua

Китайський банк націлився на купівлю третього за величиною банку Грузії Сьогодні 04:05 — Фондовий ринок

Власник третього за величиною в Грузії банку Liberty бізнесмен Іраклій Рухадзе веде переговори з китайською Hualing Group про його продаж Базісбанку (Basis Bank), що належить цій китайській компанії. Про це розповів сам Іраклій Рухадзе, пише грузинське видання Business Грузія.

«Я підтверджую переговори, але ми далекі від угоди. Щодо переговорів з Basis Bank, ми говорили про них два роки тому. Я підтверджую це. Я веду переговори з Basis Bank та ще двома компаніями. Це вдруге, коли ми ведемо переговори з Basis Bank за три роки», — заявив Рухадзе.

Якщо угода в результаті відбудеться, китайський Basis Bank може стати найбільшим банком Грузії, обігнавши дві банківські установи, що належать західним інвесторам: TBC та Bank of Georgia.

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