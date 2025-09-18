Китайський автовиробник Chery йде з росії через санкції Сьогодні 09:13

Китайський виробник автомобілів Chery Automobile оголосив про намір покинути російський ринок, щоб вийти на біржу Гонконгу для залучення $1,2 млрд.

Про це пише The Moscow Times з посиланням на Nikkei.

Виручені кошти витратять на розширення лінійки електромобілів і гібридів. Всього Chery планує випустити понад вісім нових моделей. Ще 20% виручки піде на закордонну експансію.

Росія є для Chery другим за величиною ринком після китайського.

Компанія уточнила, що вирішила згорнути діяльність у рф, щоб «підтвердити дотримання санкцій та експортного контролю».

У 2024 році кожен п’ятий проданий в росії автомобіль належав до брендів концерну. Всього було реалізовано майже 325,2 тис. машин.

На росію припало 25,5% сукупного виторгу Chery у 2024 році і 17,7% — у 2023. У виробника в росії 372 дилерських представництва і 687 салонів.

Chery вже почала згортати присутність в росії: у квітні її дочірня структура, що працювала з 2005 року, уклала угоди про передачу активів трьом неназваним компаніям.

Концерн планує «поступово скоротити кількість брендів і каналів збуту», після чого внесок росії в виручку стане «незначним». Вихід буде повністю завершений до 2027 року.

Старший аналітик Rhodium Group Грегор Себастьян назвав рішення Chery «величезним розворотом». На його думку, воно продиктоване як західними санкціями, так і новими утилізаційними зборами, введеними москвою на імпортні автомобілі.

Оскільки китайська компанія не складає машини в росії, через нові ставки місцевий бізнес стає нерентабельним і їй тепер вигідніше продавати машини в Євросоюзі, зазначив експерт.

На думку Себастьяна, рішення піти з російського ринку «розумне і окупиться» в довгостроковій перспективі.

За матеріалами:

