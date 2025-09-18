0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Китайський автовиробник Chery йде з росії через санкції

31
Китайський виробник автомобілів Chery Automobile оголосив про намір покинути російський ринок, щоб вийти на біржу Гонконгу для залучення $1,2 млрд.
Про це пише The Moscow Times з посиланням на Nikkei.
Виручені кошти витратять на розширення лінійки електромобілів і гібридів. Всього Chery планує випустити понад вісім нових моделей. Ще 20% виручки піде на закордонну експансію.
Росія є для Chery другим за величиною ринком після китайського.
Компанія уточнила, що вирішила згорнути діяльність у рф, щоб «підтвердити дотримання санкцій та експортного контролю».
У 2024 році кожен п’ятий проданий в росії автомобіль належав до брендів концерну. Всього було реалізовано майже 325,2 тис. машин.
На росію припало 25,5% сукупного виторгу Chery у 2024 році і 17,7% — у 2023. У виробника в росії 372 дилерських представництва і 687 салонів.
Chery вже почала згортати присутність в росії: у квітні її дочірня структура, що працювала з 2005 року, уклала угоди про передачу активів трьом неназваним компаніям.
Концерн планує «поступово скоротити кількість брендів і каналів збуту», після чого внесок росії в виручку стане «незначним». Вихід буде повністю завершений до 2027 року.
Старший аналітик Rhodium Group Грегор Себастьян назвав рішення Chery «величезним розворотом». На його думку, воно продиктоване як західними санкціями, так і новими утилізаційними зборами, введеними москвою на імпортні автомобілі.
Оскільки китайська компанія не складає машини в росії, через нові ставки місцевий бізнес стає нерентабельним і їй тепер вигідніше продавати машини в Євросоюзі, зазначив експерт.
На думку Себастьяна, рішення піти з російського ринку «розумне і окупиться» в довгостроковій перспективі.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems