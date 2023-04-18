Китайські бренди зайняли понад 70% російського ринку смартфонів — Finance.ua
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Китайські бренди зайняли понад 70% російського ринку смартфонів

Фондовий ринок
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Китайські бренди зайняли понад 70% російського ринку смартфонів
Китайські бренди зайняли понад 70% російського ринку смартфонів
Продажі китайських смартфонів у росії в першому кварталі перевищили 70% російського ринку, порівняно з приблизно 50% минулого року.
Про це з посиланням на дані російських продавців електроніки повідомляє Reuters.
Різке зростання популярності в росії китайських смартфонів сталось після того, як Samsung і Apple скоротили продажі в рф через її вторгнення в Україну, й тепер китайські виробники Xiaomi і Realme займають дві перші позиції на ринку, а Apple і Samsung опустилися на третє й четверте місця відповідно до першого і третього в 2022 році.
москва стає все більш залежною від Пекіна, різко підвищивши використання юаня в міжнародній торгівлі, критично наростивши постачання енергоресурсів до КНР і стрімко збільшуючи продажі китайської продукції через вихід із росії західних компаній і брендів.
За даними російських ритейлерів, попит на бренди смартфонів із Китаю в кількісному вираженні зріс на 42% порівняно з минулим роком, а їх загальна частка на ринку перевищила 70%.
росія намагається відмовитися від західних технологій і заборонити чиновникам користуватися західними пристроями, зокрема iPhone, вважаючи, що вони вразливі для західних спецслужб і можуть бути задіяні для шпигування за росіянами.
При цьому кремль фактично узаконив контрабанду західних товарів, дозволивши російським компаніям постачати деякі продукти, зокрема й смартфони, без дозволу власника ліцензії в рамках так званого «паралельного імпорту».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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