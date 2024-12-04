Китай перестає бути основним драйвером світового споживання нафти — Finance.ua

Китай перестає бути основним драйвером світового споживання нафти Сьогодні 22:32 — Енергетика

Імпорт нафти до Китаю може досягти свого піка вже наступного року, оскільки попит на паливо для транспорту починає знижуватися, що знаменує завершення десятиліть, протягом яких Китай був основним двигуном зростання споживання нафти у світі.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Стрімкий перехід Китаю до електромобільності вразив виробників нафти та інвесторів.

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Жоден інший ринок не здатний замінити китайський попит, який протягом останніх трьох десятиліть становив 41% річного глобального зростання споживання нафти в середньому на 1,1 мільйона барелів на добу, згідно зі Statistical Review of World Energy.

У липні продажі електромобілів та гібридів у Китаї вперше перевищили продажі автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння.

Це скоротило потребу в імпорті нафти для виробництва бензину. Загальне споживання нафти також сповільнюється через тривалу економічну слабкість.

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Аналітик попиту Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Кіаран Хілі зазначає, що попит на паливо для транспорту почав знижуватися цього року, після трирічного плато, яке розпочалося у 2023 році.

Це плато настало на два роки раніше, ніж прогнозувала МЕА (2025−2027 рр.) у червневому звіті.

У результаті виробники нафти та інвестори готуються до того, що імпорт нафти Китаєм наближається до свого максимуму. Надалі лише зростання китайського сектору нафтохімії може підтримувати споживання нафти.

«Нафтова індустрія починає це усвідомлювати», — сказав Мартейн Ратс, головний стратег з сировинних товарів у Morgan Stanley.

Він прогнозує, що зростання попиту на нафту в Китаї становитиме близько 100 000−200 000 барелів на добу щорічно, здебільшого коштом реактивного палива та нафтохімічної промисловості. Це значно нижче довгострокових тенденцій.

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