Китай переконує держкомпанії відмовлятися від аудиторів «Великої четвірки» — Finance.ua

Китай переконує держкомпанії відмовлятися від аудиторів «Великої четвірки» Сьогодні 16:14 — Світ

Китай переконує держкомпанії відмовлятися від аудиторів «Великої четвірки»

Влада Китаю закликала державні компанії поступово відмовитися від послуг чотирьох найбільших міжнародних аудиторських фірм через занепокоєння щодо безпеки даних.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнаних співрозмовників.

Міністерство фінансів Китаю минулого місяця дала рекомендації деяким державним підприємствам із закликом достроково розірвати контракти з аудиторськими компаніями «Великої четвірки», повідомили співрозмовники агентства.

Хоча офшорні дочірні компанії можуть користуватися послугами американських аудиторів, влада Китаю закликала материнські фірми наймати місцевих китайських або гонконгських бухгалтерів натомість.

За словами співрозмовника, таким чином Китай намагається обмежити вплив пов’язаних зі США глобальних аудиторських фірм і забезпечити безпеку даних країни, а також підтримати місцеву аудиторську галузь.

Зазначається, що Пекін роками пропонував державним компаніям відмовитися від послуг «Великої четвірки», але нещодавно знову наголосив, що компанії повинні використовувати інших аудиторів. Кінцевого терміну для змін не встановлено, тож процес може відбуватися поступово, у ході закінчення терміну дії контрактів.

Торік Китай та США заключили угоду щодо аудиту, яка була сприйнята як ознака того, що конкурентні держави все ще можуть працювати разом над деякими питаннями. Проте останні рекомендації Пекіна нагадують, що розрив відносин триває у таких чутливих сферах, як державні підприємства та передові технології.

Один із ризиків для Китаю полягає в тому, що перехід до менш відомих аудиторів ускладнить для державних підприємств залучення капіталу від міжнародних інвесторів.

Відсторонення від китайського державного бізнесу також стане ударом для аудиторських фірм. У 2021 році «Велика четвірка» отримала сукупний дохід від усіх китайських клієнтів у розмірі 20,6 мільярда юанів, або 3 млрд дол.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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