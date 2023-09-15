«Київтеплоенерго» і «Київводоканал» просять пролонгувати термін повірки лічильників води й тепла — Finance.ua

«Київтеплоенерго» і «Київводоканал» просять пролонгувати термін повірки лічильників води й тепла Сьогодні 10:42 — Енергетика

«Київтеплоенерго» і «Київводоканал» просять пролонгувати термін повірки лічильників води й тепла

Комунальне підприємство (КП) «Київтеплоенерго» і ПрАТ «КП Київводоканал» підготували звернення до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо необхідності пролонгації терміну повірки квартирних приладів обліку гарячої та холодної води й теплової енергії, а також внесення відповідної законодавчої ініціативи.

«Через воєнний стан багато киян не могли повірити лічильники у встановлені терміни. Багато громадян зараз перебувають у лавах ЗСУ або перебувають за межами країни та фізично не можуть виконати вимогу постанови Кабінету Міністрів України», — йдеться у повідомленні «Київтеплоенерго».

Як нагадали в КП, у квітні цього року Кабінет Міністрів України ухвалив постанову № 440, що відновила обов’язкову повірку квартирних приладів обліку для жителів тих територій, які не є окупованими та де не ведуться бойові дії. Відповідно до цієї постанови лічильники з протермінованими свідоцтвами мають пройти періодичну повірку, в іншому випадку — мають бути зняті з обліку.

Читайте також Українців через перевірку лічильників можуть оштрафувати на десятки тисяч гривень

«Однак до цього більше року діяла інша постанова КМУ № 412, що дозволяла громадянам не повіряти квартирні прилади обліку через введення воєнного стану. Отже, в містах збільшилася кількість домогосподарств, що потребують виконання повірки», — пояснили в компанії.

Крім того, в КП наголосили, що нова постанова Кабміну № 440 була опублікована з запізненням на місяць і набрала чинності ще через місяць, у зв’язку з чим здійснити повірку такої масштабної кількості приладів обліку у встановлені стислі терміни — протягом місяця — фактично неможливо.

«У Києві під дію постанови потрапили понад 112 тис. лічильників гарячої води та тепла, тобто більше ніж 11%. За даними „Київтеплоенерго“, станом на 10 вересня повірено 28 тис. приладів обліку, тобто виконано лише 20% від необхідного обсягу робіт… Тому „Київтеплоенерго“ звертається до уряду з пропозицією продовжити граничні терміни повірки до кінця 2023 року», — заявив директор структурного підрозділу «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго» Костянтин Лопатін.

За його словами, це дасть змогу здійснювати нарахування за фактично спожиті киянами обсяги тепла.

«Продовження термінів повірки квартирних приладів обліку є необхідним рішенням в інтересах громадян, особливо на старті опалювального сезону», — наголосили в «Київтеплоенерго».

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.