​Київська прокуратура оскаржує передачу в оренду 0,85 га землі на Оболоні — Finance.ua
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​Київська прокуратура оскаржує передачу в оренду 0,85 га землі на Оболоні

Фондовий ринок
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​Київська прокуратура оскаржує передачу в оренду 0,85 га землі на Оболоні
​Київська прокуратура оскаржує передачу в оренду 0,85 га землі на Оболоні
​Київська прокуратура оскаржує передачу в оренду 0,85 га землі на Оболоні. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.
«Оболонська окружна прокуратура міста Києва звернулась до суду з позовом про визнання незаконним та скасування рішення Київської міської ради про надання в оренду земельної ділянки, визнання недійсним договору оренди та повернення цієї ділянки столичній громаді.
Йдеться про ділянку площею 0,85 га вартістю 31 млн грн по вул. Автозаводська в Оболонському районі м. Києва", — йдеться у повідомленні.
Відомо, що у листопаді 2023 року Київська міська рада надала орендний дозвіл строком на 5 років на земельну ділянку для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній.
Компанія-орендар отримала земельну ділянку через реєстрацію права власності на будівлі площею 1523,2 кв. м.
Законодавство визначає передачу земельної ділянки в оренду для будівництва виключно за результатами проведення земельних торгів. Крім того, площа земельної ділянки майже в 6 разів перевищує площу нерухомого майна, а також включає частину земель іншої категорії без розробки документації щодо зміни призначення земель.
Судовий розгляд клопотання здійснює Господарський суд міста Києва.
За матеріалами:
Finance.ua
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