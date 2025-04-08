​Київська прокуратура оскаржує передачу в оренду 0,85 га землі на Оболоні — Finance.ua

​Київська прокуратура оскаржує передачу в оренду 0,85 га землі на Оболоні Сьогодні 17:31 — Фондовий ринок

​Київська прокуратура оскаржує передачу в оренду 0,85 га землі на Оболоні

​Київська прокуратура оскаржує передачу в оренду 0,85 га землі на Оболоні. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

«Оболонська окружна прокуратура міста Києва звернулась до суду з позовом про визнання незаконним та скасування рішення Київської міської ради про надання в оренду земельної ділянки, визнання недійсним договору оренди та повернення цієї ділянки столичній громаді.

Йдеться про ділянку площею 0,85 га вартістю 31 млн грн по вул. Автозаводська в Оболонському районі м. Києва", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що у листопаді 2023 року Київська міська рада надала орендний дозвіл строком на 5 років на земельну ділянку для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній.

Компанія-орендар отримала земельну ділянку через реєстрацію права власності на будівлі площею 1523,2 кв. м.

Законодавство визначає передачу земельної ділянки в оренду для будівництва виключно за результатами проведення земельних торгів. Крім того, площа земельної ділянки майже в 6 разів перевищує площу нерухомого майна, а також включає частину земель іншої категорії без розробки документації щодо зміни призначення земель.

Судовий розгляд клопотання здійснює Господарський суд міста Києва.

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