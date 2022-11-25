Київрада скоротила капітальні витрати на 7 мільярдів — Finance.ua
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Київрада скоротила капітальні витрати на 7 мільярдів

Казна та Політика
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Київрада на засіданні у четвер, 24 листопада, зменшила фінансування Програми економічного та соціального розвитку міста Києва на 2022 рік на 7,13 млрд грн. Капітальні витрати зменшено для наповнення резервного фонду бюджету міста.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської ради.
Зокрема, зміни стосуються зменшення витрат на будівництво та капітальний ремонт міських об’єктів, внесених до Програми. Також враховано перерозподіл коштів між об’єктами з урахуванням пріоритетності, уточненої вартості та строків їх реалізації.
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«Оскільки фінансування капітальних витрат в умовах воєнного стану не є першочерговим, виконання робіт на деяких об’єктах було припинено. Тому кошти, що умовно вивільнилися, також направляються до бюджету міста Києва для фінансування напрямків і заходів в умовах воєнного стану», — йдеться в повідомленні.
Загалом за Програмою економічного та соціального розвитку міста Києва на 2021-2023 роки цього року скорочено капітальні витрати на загальну суму 7,13 млрд грн.
За матеріалами:
Finance.ua
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