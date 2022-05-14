Квартирне питання: як змінились ціни в Києві, Дніпрі, Львові (інфографіка) — Finance.ua

Квартирне питання: як змінились ціни в Києві, Дніпрі, Львові (інфографіка)

Вчора 14:03 — Нерухомість

19 квітня уряд розблокував процес купівлі-продажу житлової нерухомості, тож українці в окремих регіонах тепер можуть стати власниками нової квартири, хоч і з певними уточненнями.

Які ж умови диктує ринок нерухомості воєнного часу та де в Україні зараз ціни на квартири доступніші, ніж до війни проанлізували в аналітиці OLX Нерухомість.

Як змінилися ціни на квартири після вторгнення рф

Після розблокування реєстру нерухомого майна ринок в Україні оживає: є певний попит, особливо з боку внутрішньо переміщених українців, разом з тим з’являється все більше пропозицій від продавців. Щодо цін, то подекуди вони несуттєво зросли, а окремі типи житла — навпаки — стали доступнішими.

У Києві дещо здешевшало помешкання в житловому фонді від 2011 року.

Однокімнатні та двокімнатні квартири тут зараз коштують менше на 8,5% і 5,5% відповідно.

Також дещо знизилися в ціні однокімнатки: на вторинному фонді квартири здешевшали на 6% порівняно з лютим, а в новобудовах — на 5,4%.

Львові середня вартість квартир дещо зросла. Усі типи житлової нерухомості в місті почали рости в ціні ще до початку російського вторгнення. Так, до прикладу, під час пікового періоду на ринку (з вересня по листопад) однокімнатну квартиру у вторинному фонді можна було придбати за $35,5 тисяч, а в новобудові — за майже $46 тисяч. В останній довоєнний місяць середня ціна на квадратні метри підвищилась ще на 5-6%. середня вартість квартир дещо зросла. Усі типи житлової нерухомості в місті почали рости в ціні ще до початку російського вторгнення. Так, до прикладу, під час пікового періоду на ринку (з вересня по листопад)у вторинному фонді можна було придбати за $35,5 тисяч, а в новобудові — за майже $46 тисяч. В останній довоєнний місяць середня ціна на квадратні метри підвищилась ще на 5-6%.

Незважаючи на тимчасове призупинення роботи ринку по всій Україні, вартість житла у місті Лева в квітні продовжила рости.

Так, якщо порівнювати розцінки на однокімнатки у Львові зараз і в лютому, то здорожчання становить ще 3-5%, залежно від типу будинку.

У Дніпрі впали в ціні квартири в житловому фонді від 2011 року. Більше того, розцінки зараз навіть нижчі, ніж восени, коли ринок нерухомості традиційно переживає «бум» продажів. Так, у лютому вартість квадратних метрів зросла, а зараз знову знизилась.

однокімнатки здешевшали на 6,5%, двокімнатні квартири коштують на 10% менше, а трикімнатки — на 12,5%. Знизились ціни і в Якщо порівнювати ціни, тоздешевшали на 6,5%,квартири коштують на 10% менше, а— на 12,5%. Знизились ціни і в новобудовах міста.

Порівняно з лютим, однокімнатні квартири здешевшали на 3,5%, двокімнатні — на 19%, а от трикімнатні здорожчали на 3,5%.

В умовах воєнного стану ринок купівлі-продажу житла працює з певними обмеженнями, які унеможливлюють шахрайство в сфері нерухомості. Тож якщо ви плануєте виставити квартиру на продаж, або ж, навпаки, бажаєте придбати, зверніть увагу на наступні уточнення від президента Асоціації фахівців з нерухомості України (АФНУ) Юрія Піти:

Не всі нотаріуси зможуть оформлювати покупку-продаж житла. У Мін’юсті склали перелік спеціалістів, які мають доступ до реєстру нерухомого майна та право засвідчувати відповідні угоди. Таким чином в уряді прагнуть залучити до ринку купівлі-продажу житла лише добросовісних нотаріусів. Заборонено продавати житло на підставі довіреності. Це означає, що власник помешкання має бути присутнім під час укладення угоди. У свою чергу, якщо ви покупець і не можете особисто прибути на підписання необхідних документів, то можете скористатися довіреністю. Покупка-продаж об’єкта можлива лише на неокупованих територіях та оформлюється за місцезнаходженням житла. Наразі доступ до реєстрів розблокували лише в підконтрольних містах і селах. Водночас, ввели обмеження щодо місця реєстрації об’єкту. Це означає, що для покупки квартири в Ужгороді ви можете звернутися лише до нотаріусів у Закарпатській області, у Дніпрі — в Дніпропетровській. Заборонено продавати нерухомість, яка зареєстрована менше, ніж за місяць до продажу. Це обмеження ввели для того, щоб унеможливити спекуляцію та перепродаж квадратних метрів. Тобто, якщо ви володієте квартирою менше, ніж 30 днів, то не маєте права її продати. Виняток становить лише нерухомість, яку ви отримали в спадок. Заборонено вносити нерухомість в статутний капітал юридичної особи. На період дії воєнного стану лише фізичні особи можуть стати власниками житла. Водночас якщо ви захочете вийти зі складу юридичної особи та отримати у власність її статутний нерухомий капітал, то поки триває війна, ця опція для вас буде недоступною.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.