Квартира Януковича в Києві здається в оренду за 67 тис. гривень — Finance.ua
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Квартира Януковича в Києві здається в оренду за 67 тис. гривень

Казна та Політика
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Квартира колишнього президента-втікача Віктора Януковича на Оболонській набережній в Києві здається в оренду за 67 тис. гривень на місяць.
Про це Українським Новинам розповіла керівниця АРМА Олена Дума.
«Зараз квартира в оренді. 67 тис. гривень на місяць», — сказала вона.
Дума додала, що всі ці кошти отримує держбюджет.
Натомість раніше орендна плата для бажаючих зняти будинок була меншою — трохи більше 40 тис. гривень. Управитель цього майна отримує від оренди 10 тис. гривень прибутку.

Довідка Finance.ua:

  • За два тижні роботи на державу парк-пам'ятка «Межигір'я» на Київщині заробив понад 2 млн гривень.
  • У травні 2024 року Міндовкілля повідомило, що розпочався процес передачі у державне управління арештованих активів, які знаходяться на території парку «Межигір'я» і на які накладений арешт у кримінальному провадженні по справах експрезидента Віктора Януковича.
За матеріалами:
Українські Новини
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