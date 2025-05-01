Купівля нерухомості в Польщі: які типи договорів існують і чим вони відрізняються — Finance.ua

Купівля нерухомості в Польщі: які типи договорів існують і чим вони відрізняються Сьогодні 08:04 — Особисті фінанси

Купівля нерухомості в Польщі: які типи договорів існують і чим вони відрізняються

Іноземці, зокрема українці, мають законне право інвестувати в нерухомість у Польщі — і для цього доступні різні типи договорів.

Про це йдеться у статті Finance.ua.

Зазвичай, починається все з Umowa przedwstępna (українською «попередня угода». — Ред.). У документі фіксується намір сторін укладати основний договір купівлі-продажу. Попереднім же визначаються:

ціна;

термін для підписання основного договору тощо.

Часто в межах попереднього договору продавцю сплачується 10% від встановленої вартості нерухомості або інша сума, яка підтверджує серйозність намірів сторони угоди.

За цим попереднім договором сторони мають підписати основну угоду. Якщо хтось відмовляється це робити, у другої сторони є право вимагати компенсацію чи повернення зробленого завдатку у подвійному розмірі.

Також може бути укладена Umowa współwłasności, або іншими словами — договір спільної власності. Його зручно використовувати, коли нерухомість купують спільно кілька осіб. Документом визначаються частки співвласників у загальному праві власності на конкретну нерухомість. Зручно, надійно, без питань в разі подальшого поділу набутого разом майна.

Договір спільної власності передбачає, що кожен співвласник має певні права та обов’язки щодо утримання та користування нерухомістю. Частки співвласників можуть бути рівними або нерівними. Це залежить від домовленостей.

Під час купівлі нерухомості на етапі будівництва використовується девелоперський договір (Umowa deweloperska). Укладається він між покупцем та забудовником, регулює умови, на яких забудовник зобов’язується побудувати та передати покупцю вже готову квартиру.

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В девелоперському договорі містяться детальні умови будівництва, терміни виконання робіт, опис об’єкта та порядок оплати. Покупець часто здійснює оплату в кілька етапів відповідно до прогресу будівництва.

Що робити, коли заплановане не буде виконано? Закон про захист прав покупців нерухомості в Польщі забезпечує в такому разі додаткові гарантії для покупців.

Після завершення будівництва об’єкта, коли девелопер передає право власності на нерухомість покупцеві, укладається договір про передавання права власності (Umowa przeniesienia własności).

Підписання цього договору є обов’язковим для офіційного переходу права власності. Як і основний договір купівлі-продажу, договір передавання права власності має бути нотаріально засвідченим та поданим до Кадастрового реєстру в Польщі.

Є відмінності від України. Але навіть поверхневе знання перелічених типів договорів допоможе краще зорієнтуватися у процесі купівлі нерухомості в Польщі та захистити свої інтереси на кожному етапі.

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