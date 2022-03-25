Куди зараз вкладати кошти: найкращі варіанти для інвестицій — Finance.ua

Куди зараз вкладати кошти: найкращі варіанти для інвестицій

Вчора 10:01 — Особисті фінанси

Для того, щоб досягти успіху в інвестиціях, перш за все, треба зрозуміти, яка ціль інвестування. Адже «інвестувати, щоб інвестувати» — це завчасно програшна стратегія.

Про це розповів інвестор, підприємець та CIO Multy Invest Михайло Пацан під час безкоштовного вебінару «Фондовий ринок України в умовах військового стану: „рятівне коло“ чи „баласт“ для країни і громадян».

Експерт поділився кількома варіантами для інвестицій — розповідаємо про них від найменш ризикових до найбільш ризикових.

Готівка — це теж інвестиція

За словами експерта, найменш ризиковий варіант — просто тримати кеш в грошових одиницях — гривні, доларі чи євро. Однак пам’ятаймо, що усі кошти можуть втрачати свою цінність — це називається інфляція.

"Більшість людей завжди зберігало кошти у доларах, тому що долар менш обезцінювався — вважається, що середня інфляція долара складає 2,5% за останні майже 15 років.

Але наразі є проблеми з ланцюжками постачання і, відповідно, зростають ціни на товари. Тому, вважається, що інфляція у доларах вже склала понад 7%. Фінансисти заявляють, що надалі інфляція буде лише зростати і може сягнути 10%. Це означає, що навіть долар зараз знецінюється. Тому зберігати гроші у готівковій формі зараз не дуже вигідно", — порадив Михайло Пацан.

ОВДП чи депозит — що вигідніше?

Якщо є кошти у гривні, зараз можна розглядати варіанти інвестицій у військові облігації або депозити у банках. Останні мають свій недолік — це податки, які вираховуються: 18% — податок на доходи фізичних осіб і 1,5% — військовий збір. Через це дохідність депозитів зменшується — у середньому це 6-7% залежно від банку.

Водночас за військовими облігаціями податки не стягуються і 100% гарантуються державою. А дохідність за ними складає приблизно 10% річних для облігацій із випуском на 2 місяці та 11% для річних облігацій.

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«Але не варто забувати, що коли банки залучають депозити, то вони таким чином підтримують свою життєздатність. Я думаю, що у майбутньому, ставки за депозитами значно зростуть», — спрогнозував фінансист.

Як вивезти валюту за кордон

Для того, щоб вивезти особисті кошти за кордон, є два варіанти.

Перший — якщо ви самостійно виїжджаєте за кордон (зараз це більше стосується жінок), то можете вивезти до 10 тис. доларів без підтвердження доходів. Якщо ця сума більша — доведеться декларувати їх і пояснювати прикордонникам, звідки ці доходи були взяті.

Відповідно, певну суму можна вивезти за кордон і відкрити рахунок у банку або платіжній системі. Далі ними можна буде поповнювати свій брокерський рахунок.

Інший варіант — переказ на крипторахунки і купівля стейблкойну USDT. Можна завантажити відповідний додаток і купити через платіжну систему USDT на суму до 100 тис. грн в місяць.

Таким чином ви переказуєте кошти у криптовалюту і отримуєте долари, якими можна розраховуватися чи просто тримати їх як заощадження.

«Окремо хочу виділити криптовалюти, адже нещодавно було прийнято відповідний законопроєкт, яким було їх легалізовано. Тому, я думаю, що цей рік пройде в Україні під егідою інвестицій у військові облігації та криптовалюти», — зазначив Пацан.

Однак варто зазначити, що для інвестицій потрібно обирати стабільні криптовалюти.

Загалом, за словами експерта, у крипті вважається, що Bitcoin — це цифрове золото, а Ethereum — це цифрова нафта.



Тобто якщо ви хочете низькоризиковий портфель у крипті, то це 50% — Bitcoin, 50% — Ethereum. Такий портфель можна порівняти зі стандартним портфелем на ринку капіталів — 50% акцій, 50% облігацій. Саме така комбінація вважається збалансованим портфелем.

При цьому варто пам’ятати, що додавання іншої крипти в інвестиційний портфель додає більше ризику.

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