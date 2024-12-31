Криптовалюти на межі прориву: Sui, Polkadot, Dogecoin та Dogen серед топ-4, за якими варто слідкувати цього тижня — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА Криптовалюти на межі прориву: Sui, Polkadot, Dogecoin та Dogen серед топ-4, за якими варто слідкувати цього тижня Сьогодні 09:30 — Криптовалюта

Криптовалюти на межі прориву: Sui, Polkadot, Dogecoin та Dogen серед топ-4, за якими варто слідкувати цього тижня

Кілька криптовалют сигналізують про можливі великі рухи найближчим часом. Цього тижня Sui, Polkadot, Dogecoin і Dogen знаходяться в центрі уваги, оскільки наближаються до критичних точок, що можуть призвести до значних проривів. Учасники ринку уважно стежать за цими цифровими активами. Майбутні події можуть вплинути не тільки на ці монети, але й на більш широкі тенденції криптовалютного ринку.

DOGEN розкачує сильно: найпотужніший мем-токен, який домінує в крипті

Doge, Shib і Floki залишаться позаду, коли справжній альфа-монстр вийде на сцену. Знайомтесь з DOGEN — найжорсткішим і найкращим мем-токеном, який коли-небудь виходив на ринок. Лише найсильніші й безстрашні холдери зможуть його приручити. Великі м’язи та сталеві яйця — це DOGEN.

Без падінь, без драми — тільки жорсткач! Лише вперед до нових ATH! Любите труднощі? Тоді DOGEN — це ваш токен.

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Dogecoin: від мема до великої криптовалюти

Dogecoin — криптовалюта, яка з’явилася в 2013 році як легкий і розважальний альтернативний варіант традиційних монет, з логотипом собаки породи Шиба Іну. На відміну від Біткойна, який має обмежену кількість, Dogecoin не має максимального ліміту, і кожні 10 000 нових монет майняться щохвилини. У 2021 році його вартість значно зросла завдяки соціальним мережам і підтримці таких фігур, як Ілон Маск, що зробило його однією з найбільших криптовалют за ринковою капіталізацією. Величезний випуск монет і активна спільнота зробили його популярним для малих транзакцій і чайових в Інтернеті. У поточному ринковому циклі Dogecoin продовжує привертати увагу завдяки сильній підтримці спільноти та високій видимості в криптопросторі.

Sui: масштабована і зручна для користувача блокчейн-платформа

Sui — це платформа блокчейн першого рівня, створена для масштабованості та глобального прийняття. Вона використовує нову об’єктно-центровану модель даних та безпечну мову програмування Move для покращення існуючих блокчейн-архітектур. Sui зосереджена на зручності користувачів, усуваючи звичні бар’єри у взаємодії з блокчейном. Функції, такі як zkLogin, спонсоровані транзакції та програмовані блоки транзакцій, роблять додатки більш доступними та зручними для користувачів. Монета, пов’язана з мережею Sui, має потенціал завдяки цим технологічним інноваціям. У поточному ринковому циклі акцент Sui на масштабованості та зручності може зробити її привабливим варіантом для тих, хто зацікавлений у нових блокчейн-технологіях.

Polkadot (DOT): з’єднання блокчейнів для більш масштабованого майбутнього

Polkadot (DOT) — це децентралізований протокол і криптовалюта, яка дозволяє безпечно обмінюватися даними і цінностями між різними блокчейнами. Він дозволяє передавати дані та вартість між такими блокчейнами, як Ethereum і Bitcoin, без посередників. Polkadot використовує парачейни для покращення швидкості та масштабованості, обробляючи більше транзакцій, ніж Bitcoin та Ethereum. Токен DOT використовується для управління та стекингу, що дозволяє тримачам брати участь у розробці та верифікації транзакцій. Розроблений Гевіном Вудом, співавтором Ethereum, і запущений 26 травня 2020 року, Polkadot прагне створити більш взаємопов’язані та ефективні блокчейни. У поточному ринковому циклі технології Polkadot і його потенціал щодо покращення інтероперабельності блокчейнів продовжують привертати увагу.

Висновок

SUI, DOT і DOGE можуть запропонувати обмежені короткострокові прибутки, але DOGEN вирізняється. Ожидаемый ріст на 700% до кінця пресейлу та значні прибутки в сезон альткойнів роблять DOGEN привабливим вибором для тих, хто шукає розкіш і успіх. Подібно до токенів, таких як BONK, WIF і Popcat, DOGEN будує спільноту лідерів, пропонуючи реальні переваги, такі як ексклюзивні кампанії для ранніх учасників.

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