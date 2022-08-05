Криптовалютні гаманці найбільших власників Ethereum поставили локальний рекорд — Finance.ua
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Криптовалютні гаманці найбільших власників Ethereum поставили локальний рекорд

Фінтех і Картки
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Криптовалютні гаманці найбільших власників Ethereum поставили локальний рекорд
Криптовалютні гаманці найбільших власників Ethereum поставили локальний рекорд
Згідно з даними аналітиків Santiment, криптовалютні гаманці ефіріум-китів поставили локальний рекорд, збільшивши обсяг криптовалюти на біржах.
Як стало відомо, обсяг ЕТН, здобутий найбільшими власниками ефіріуму, зріс в середньому до 7 мільйонів ЕТН, піднявшись до найвищої позначки з травня 2021 року. Також за інформацією сервісу BitinfoCharts, середньодобова кількість операцій на блокчейні Ethereum зросла з 1.206 мільйона до 1.25 мільйона.
На момент написання новини ефіріум торгується за $ 1626, втім як вважають учасники криптовалютної спільноти CoinMarketCap, ця ціна не стане найбільшим серпневим показником ЕТН. Згідно з прогнозами 2685 користувачів, ЕТН торгуватиметься за середньою ціною $ 2127 до кінця літа.

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Однією з причин таких позитивних прогнозів можуть бути великі очікування щодо майбутнього оновлення, після якого ефіріум перейде на алгоритм Proof-of-Stake (PoS). Варто зауважити, що у вересні криптоспільнота очікує ще більшого зростання, з середньою вартістю $ 2390.
Також криптовалютні аналітики, які взяли участь в опитуванні NextAdvisor, спрогнозували збільшення вартості Ethereum до $ 4000 до кінця цього року. Як переконані аналітики, ефіріум має всі шанси найближчим часом коштувати більш ніж у 2.5 рази дорожче від теперішньої вартості.
На криптовалютній біржі EXMO можна легко розпочати шлях у трейдингу. Інтуїтивний інтерфейс допомагає розібратись у світі криптовалют навіть новачкам. Біржа, що працює в Україні, Польщі та інших країнах, постійно розширює функціонал, поповнює список активів більш ніж 2 мільйонам трейдерів з усього світу.

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За матеріалами:
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