Криптовалютні експерти прогнозують падіння Bitcoin у вересні — Finance.ua

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Криптовалютні експерти прогнозують падіння Bitcoin у вересні

Криптовалюта
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Криптовалютні експерти прогнозують падіння Bitcoin у вересні
Криптовалютні експерти прогнозують падіння Bitcoin у вересні
Відомий криптовалютний трейдер RektCapital розповів своїм підписникам на платформі X про те, що може статися з курсом Bitcoin у найближчому майбутньому. За словами аналітика, котирування флагмана ринку можуть обвалитися до $22 000 вже у вересні.
Криптовалютний експерт вивчив історичні дані та оцінив рух котирувань BTC у попередніх циклах. RektCapital розповів, що зазвичай серпневі просідання Bitcoin — найгірші. Виявилося, що ціна флагманської цифрової монети впала на 17% у серпні 2014 року й на 18% у серпні 2015 року. Цього ж місяця зниження курсу зафіксувалося на позначці 16%.
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«Якби показник втратив 18% у серпні поточного року, то курс Bitcoin опинився б на значенні приблизно $24 700. Однак, це може бути не найкритичнішою позначкою в плані корекції цін. На це є відразу дві причини. Зараз на графіку BTC формує „подвійну вершину“ і до того ж цифрова монета має тенденцію фіксувати просідання у вересні», — вважає аналітик.
Згідно з припущеннями експерта, вартість BTC знизиться ще приблизно на 10% наступного місяця. Це означатиме, що ціна головної криптовалюти впаде до $22 200. Такі значення будуть відповідати «цільовому показнику руху для розбивки подвійної вершини на позначці $22 000».

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Станом на ранок вівторка, 29 серпня, Bitcoin продемонстрував незначне зростання на 0,23% — актив торгується за $26,028 при ринковій капіталізації $506.8 млрд. Трейдери оформили добові торгові угоди на суму $10.82 млрд. Домінування Bitcoin на ринку складає все ті ж 48,3%.
Загалом же капіталізація криптовалютного ринку відучора не зазнала змін і тримається на позначці $1.05 трлн. Трейдери оформили добові торгові угоди з цифровими активами на суму $23.99 млрд — показник зріс на 31,37%, згідно з CoinMarketcCap.
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За матеріалами:
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