Криптовалюті Ethereum спрогнозували досягнення історичного максимуму вже у цьому році — Finance.ua
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Криптовалюті Ethereum спрогнозували досягнення історичного максимуму вже у цьому році

Криптовалюта
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Криптовалюті Ethereum спрогнозували досягнення історичного максимуму вже у цьому році
Криптовалюті Ethereum спрогнозували досягнення історичного максимуму вже у цьому році
На криптовалютному ринку знову з’явились стійкі бичачі настрої. На цьому фоні багато аналітиків діляться думками з приводу того, якої динаміки варто очікувати від найпопулярніших цифрових активів, особливо від Ethereum.
Представники фінансової платформи Finder провели опитування серед 32 аналітиків та попросили їх дати прогноз вартості ЕТН наприкінці цього року.
Більшість фахівців висловили думку, що ETH продовжить стабільно зростати найближчими місяцями та досягне історичного максимуму на позначці $ 4891. Востаннє актив досягав подібних значень наприкінці 2021 року, після чого стартувала фаза затяжного ведмежого тренду.
Частина експертів дійшла висновку, що ефіріум через декілька місяців має всі шанси дістатися рівня $ 2758. Але в другій половині цього року може початися просідання ближче до $ 2300.
Близько 21% респондентів наголосили, що нині головний альткоїн стикається із суттєвими ризиками централізації. Ще 29% висловили думку, що глобальне оновлення Shapella зрештою спровокує масовий розпродаж в екосистемі Ethereum. Половина учасників опитування вважає, що Shapella дасть змогу ефективніше підійти до контролю з боку регуляторних органів.

Курс криптовалют до долара 💸

За матеріалами:
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