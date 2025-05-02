Криптоінвестори незадоволені політикою Трампа — Finance.ua
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Криптоінвестори незадоволені політикою Трампа

Криптовалюта
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Криптоінвестори незадоволені політикою Трампа
Криптоінвестори незадоволені політикою Трампа
Криптоентузаіасти висловили змішані почуття щодо впливу президента США на індустрію криптовалют. Це пов’язано з введеними ним митами.
Про це повідомляє Reuters.
Видання розповідає, що після перемоги Трампа на виборах ціни на криптовалюту підскочили до рекордного рівня, але потім майже одразу впали. Біткойн втратив приблизно 12% від свого піку. На це повпливали глобальна торгова війна і побоювання індустрії, що темпи про-криптовалютного регулювання при Трампі повільніші, ніж очікувалося.

Курс криптовалют до долара 💸

Міклош Веспремі, головний операційний директор стрімінгової платформи, інтегрованої з Web3 зазначив, що як тільки тарифи почнуть діяти на країни, ринку криптовалют буде дуже боляче.
Однак журналісти пишуть, що індустрія отримала сильний старт на початку року, оскільки в неї почали надходити гроші.
За даними видання, у першому кварталі 2025 року глобальні венчурні інвестиції в криптовалютні компанії склали $5,4 млрд, що є найкращим показником з середини 2022 року.
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