Криптобіржа OKX услід за Binance запровадила обмеження для росіян — Finance.ua

Криптобіржа OKX услід за Binance запровадила обмеження для росіян Сьогодні 12:23 — Криптовалюта

Криптобіржа OKX услід за Binance запровадила обмеження для росіян

Одна з найбільших криптобірж у світі OKX заборонила на p2p-платформі всі угоди з російським рублем.

Обмеження почало діяти з 29 серпня, повідомила біржа у Telegram-каналі.

З 29 серпня 2023 року торгівля російським рублем (RUB) більше не доступна на p2p-платформі OKX. Користувачам із росії, як і раніше, доступна можливість торгівлі іншими валютами, повідомила криптобіржа.

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«Ми розуміємо, що це може вплинути на ваші торгові уподобання, і вибачаємося за можливі незручності», — йдеться в повідомленні.

28 серпня на OKX зникла можливість проводити операції з карток російських підсанкційних банків: «Сбера», «Тінькофф» та «Альфа-банку».

Нагадаємо, у жовтні 2022 року роскомнагляд заблокував сайт OKX на вимогу генпрокуратури за «поширення забороненої в росії інформації». У серпні 2023-го відомство відновило доступ до сайту okx.com після «аудиту документів та продуктів».

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У квітні 2022-го найбільша криптобіржа світу Binance відповідно до санкцій ЄС встановила ліміт у €10 000 на баланс рахунку для росіян, проте через рік ці обмеження були зняті. Експерти припускали, що компанія передала російських користувачів афілійованій юрособі, яка знаходиться в іншій юрисдикції. Пізніше Binance повернула можливість поповнення рахунку з карток Visa і Mastercard російських банків.

25 серпня 2023 року Binance заборонила росіянам операції через p2p-сервіс із будь-якими валютами, крім рубля. За даними WSJ, Binance не виключає повного виходу з російського ринку, який перетворився на «головний біль» для криптобіржі.

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