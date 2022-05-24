Криптобіржа Coinbase блокує рахунки росіян — Finance.ua

Криптобіржа Coinbase блокує рахунки росіян

Вчора 12:40 — Фінтех і Картки

Криптобіржа Coinbase блокує рахунки росіян

Криптобіржа Coinbase обмежує доступ російських користувачів до облікових записів. Ще на початку травня біржа розсилала росіянам повідомлення та планувала блокувати лише ті рахунки, на яких більше 10 тис. євро. Але 23 травня користувачі почали повідомляти про отримання повідомлень про закриття акаунтів, причому сума була меншою або коштів взагалі не було.

У повідомленнях про закриття облікових записів Coinbase причиною вказується «необхідність дотримуватися вимог FinCEN». FinCEN — це агентство з боротьби з фінансовими злочинами, є бюро у складі Міністерства фінансів США. Займається боротьбою з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансовими злочинами.

Раніше повідомлялося, що криптовалютна біржа Binance заблокувала криптоаккаунти родичів кремлівських чиновників. Зокрема, йдеться про Єлизавету Пєскову, дочку прес-секретаря диктатора володимира путіна дмитра пєскова.

Про це написав у своєму Telegram-каналі міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Також заблокували:

Поліну Ковальову (падчерку міністра закордонних справ країни-терориста Сергія Лаврова);

Кирила Малофєєва (сина мільярдера Костянтина Малофєєва, який перебуває під санкціями OFAC і, на думку ЗМІ, пов’язаний із викраденням біткоїнів з біржі WEX).

Перелічені особи тепер не зможуть використовувати свої акаунти для продажу, придбання або перекладу криптоактивів.

Як пише Bloomberg, Binance продовжує вести свої перевірки, щоб знайти більше людей, пов’язаних з особами, які перебувають під санкціями. Про це розповів Чагрі Пойраз, керівник відділу санкцій біржі у Ванкувері.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.