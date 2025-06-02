Кросовер MG HS другого покоління вийшов на український ринок — Finance.ua
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Кросовер MG HS другого покоління вийшов на український ринок

Технології&Авто
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Кросовер MG HS другого покоління вийшов на український ринок
Кросовер MG HS другого покоління вийшов на український ринок
MG HS другого покоління вийшов на український ринок. Недорогий компактний автомобіль запропонують у бензинових та гібридних версіях.
Про новинку розповіли на сайті українського дилера бренду.
Після оновлення автомобіль зріс до 4,65 м у довжину та став виразнішим на вигляд, аніж попередник. Широка решітка радіатора новинки чудово поєднується із вузькими діодними фарами.
У салоні на передній панелі встановлено два 12,3-дюймових дисплеї.
Наразі кросовер MG HS доступний лише у версії LUX, яка включає безключовий доступ, панорамний дах, двозонний клімат-контроль, навігацію, камери кругового огляду, датчики світла та дощу, підігрів крісел, електроприводи сидінь і дверей багажника. Також машина отримала автоматичне гальмування, утримання в смузі руху, контроль «сліпих» зон і систему напівавтономного руху.
За матеріалами:
MMR
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