Кросовер MG HS другого покоління вийшов на український ринок — Finance.ua

Кросовер MG HS другого покоління вийшов на український ринок Сьогодні 04:52 — Технології&Авто

Кросовер MG HS другого покоління вийшов на український ринок

MG HS другого покоління вийшов на український ринок. Недорогий компактний автомобіль запропонують у бензинових та гібридних версіях.

Про новинку розповіли на сайті українського дилера бренду.

Після оновлення автомобіль зріс до 4,65 м у довжину та став виразнішим на вигляд, аніж попередник. Широка решітка радіатора новинки чудово поєднується із вузькими діодними фарами.

У салоні на передній панелі встановлено два 12,3-дюймових дисплеї.

Наразі кросовер MG HS доступний лише у версії LUX, яка включає безключовий доступ, панорамний дах, двозонний клімат-контроль, навігацію, камери кругового огляду, датчики світла та дощу, підігрів крісел, електроприводи сидінь і дверей багажника. Також машина отримала автоматичне гальмування, утримання в смузі руху, контроль «сліпих» зон і систему напівавтономного руху.

MMR За матеріалами:

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