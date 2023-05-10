Кредити для юросіб: які банки найактивніші у цьому напрямі (інфографіка) — Finance.ua

Кредити для юросіб: які банки найактивніші у цьому напрямі (інфографіка) Сьогодні 12:45 — Кредит&Депозит

Кредити для юросіб: які банки найактивніші у цьому напрямі (інфографіка)

У березні 2022 року банківський ринок майже повністю припинив видачу кредитів бізнес-клієнтам — такою була його реакція на повномасштабне військове вторгнення росії на територію України.

Банки повністю припинили видачі строкових кредитів знизившись до показника 3,7% за обсягами та 2,2% за кількістю.

Трохи кращою була ситуація із наданням бізнесу кредитних ліній та овердрафтів, де показники склали 25,1% за обсягами та 6,2% за кількістю наданих продуктів, що було пов’язано з наданням кредитів аграрним клієнтам для посівної кампанії. Додатковим фактором також було те, що урядом було прийнято рішення про відновлення програми кредитування 5−7-9.

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Юридичні особи отримували кредити в основному в тих банківських установах, з котрими вони вже мали ділові відносини, тож показник виданих кредитів для нових клієнтів знизився з 14% в березні 2021 до 10% в березні 2022.

При цьому спостерігалося суттєве збільшення середньої суми кредиту:

по строковим кредитам +63%,

по кредитним лініям та овердрафтам +303%.

Таке аномальне зростання середньої суми кредиту було пов’язане з незначною загальною кількістю наданих кредитів, серед котрих були кредити великим фермерським та аграрним підприємствам.

Окремо експерти звертають увагу на показники кредитування в розрізі банківських груп. Якщо в споживчому кредитуванні всі групи припинили надання кредитів та мали майже однакові показники, то ситуація з бізнес-кредитами виглядала інакше.

Найбільше кредитували іноземні банки котрі й до початку війни спеціалізувалися на співпраці з агробізнесом та показали результат в 31% відновлення по обсягам наданих кредитів.

На другому місці за обсягах наданих кредитів були державні банки з показником в 14,7%.

Великі та інші українські банки майже не провадили кредитування та мали відповідні показники в 3,8% (великі) та 3,2% (інші).

Що змінилося за рік

Станом на березень 2023 року ринок кредитів бізнес-клієнтів відновився майже на половину в порівнянні з березнем 2021 року.

За обсягами наданих строкових кредитів відновлення досягло позначки в 78%, за кредитними лініями та овердрафтами — на 34%.

В порівнянні з березнем 2021 року бачимо кардинальну зміну за наданими сумами кредитів в сторону строкових кредитів (банки більш оптимістично здійснюють прогнозування та надають більші суми для строкових кредитів).

Також це прослідковується в показниках по середній сумі наданого кредиту. Якщо в березні 2022 року середня сума кредиту для кредитних ліній та овердрафтів становила +303% в порівнянні з березнем 2021, то в 2023 році показник впав до 50% щодо 2021. При цьому зростання середньої суми для строкових кредитів збереглося на рівні березня 2022 року та склало майже +52%.

Також відбулося зростання показників за кількістю наданих кредитів: по строковим кредитам показник досяг 51%, а по кредитних лініях та овердрафтам 67% в порівнянні з 2021 роком. При цьому банки й надалі продовжують працювати зі своїми напявними клієнтами, показник видачі кредитів для нових клієнтів ще знизився і становить лише 8% від загальної кількості всіх клієнтів. Це на 6% менше, ніж у 2021 та на 2% ніж у 2022.

В розрізі банківських груп ситуація також зазнала змін. Більш активно кредитувати розпочали українські банки:

великі українські банки вийшли на показник у 270% в порівнянні з довоєнним періодом,

інші українські банки відновилися до показника в 60%,

іноземні банки - 27%,

державні банки — 33%.

У підсумку, станом на березень 2023 року кредитування юридичних осіб відновилось майже на половину. Така тенденція спостерігається як в обсягах наданих кредитів, так і в кількості наданих кредитів, також позитивним сигналом є те що кредитування здійснюють всі банківські групи і особливо українські комерційні банки.

Довідка Finance.ua:

«Перше всеукраїнське бюро кредитних історій (ПВБКІ)» створене банківською системою як національне кредитне бюро;

ПВБКІ займається збором, зберіганням, обробкою і веденням кредитних історій по фізичним та юридичним особам. Інформація з кредитної історії враховується фінустановами при прийнятті рішення щодо надання кредиту;



партнерами ПВБКІ є банки, фінансові компанії, кредитні спілки, лізингові та факторингові компанії;



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