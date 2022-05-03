Кредитні канікули у ПриватБанку: що зміниться з 1 червня — Finance.ua
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Кредитні канікули у ПриватБанку: що зміниться з 1 червня

Вчора 12:00Кредит&Депозит
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Кредитні канікули у ПриватБанку: що зміниться з 1 червняКредитні канікули у ПриватБанку: що зміниться з 1 червня
ПриватБанк з 1 червня 2022 року повертає обов’язковий щомісячний платіж за користування кредитними коштами для клієнтів. До цього внесення суми було необов’язковим у зв’язку з війною в Україні.
Про це нагадує пресслужба банку.
«До 1 червня у ПриватБанку діють кредитні канікули. Це пільгові умови договору, коли клієнти можуть не вносити обов’язковий щомісячний платіж. Банк за це не штрафуватиме, а буде списувати тільки відсоток за користування кредитними коштами. Але ви могли помітити, що вчора у вас списалось менше відсотків, ніж зазвичай. Це тому, що ставка у квітні та травні буде вдвічі меншою — 1,7 %», — сказано в повідомленні.
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Тому, якщо у вас зараз труднощі, до кінця травня можете не вносити обов’язковий платіж.
«Але якщо поповните „кредитку“, ми будемо вам дуже вдячні. З червня ж обов’язковий платіж повернеться. А про умови користування коштами у червні ми повідомимо окремо», — додали в ПриватБанку.

Довідка Finance.ua:

  • багато українців втратили роботу і можливість заробляти собі на життя через введення воєнного стану і воєнні дії. Це означає, що у людей, які оформили кредит, виникнуть труднощі зі своєчасною виплатою боргу, як під час війни, так і в післявоєнний період;
  • щоб хоч якось полегшити життя українців-позичальників у цей складний час, Верховна Рада України ухвалила закон № 2120-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану».

Як працюють кредитні канікули

За матеріалами: Finance.ua
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