Країни Євросоюзу із найбільшими та найнижчими темпами інфляції у 2024 році — Finance.ua

Країни Євросоюзу із найбільшими та найнижчими темпами інфляції у 2024 році Сьогодні 10:09 — Світ

Країни Євросоюзу із найбільшими та найнижчими темпами інфляції у 2024 році

У вересні інфляція в Європейському Союзі досягла найнижчого рівня за 2024 рік.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев з посиланням на дані Євростату.

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За останні три місяці інфляція в річному вимірі поступово знижувалася, досягнувши 2,1% у вересні (порівняно з 3,4% у грудні 2023 року та 3,1% у січні 2024 року).

Що на це вплинуло

Основний чинник — зниження цін на енергоносії (на 6,0%) та послуги (на 4,0%), тоді як продукти харчування, алкогольні та тютюнові вироби дещо подорожчали (на 2,4%, у серпні фіксувалось +2,3%).

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В Ірландії споживчі ціни у вересні порівняно з аналогічним місяцем минулого року не зазнали змін (тоді як ще за підсумками травня було +2,0%).

Найнижча інфляція зафіксована в:

Литві — +0,4%;

Італії та Словенії — +0,7%;



Люксембурзі — +0,8%.



Найвищі темпи зростанні споживчих цін були у:

Румунії — +4,8%;

Бельгії — +4,3%;



Польщі — +4,2%;



Нідерландах — +3,3%;

Естонії — +3,2%;



Греції та Хорватії — +3,1%;



Угорщині — +3,0%.



За межами ЄС поки що складною залишається ситуація у Туреччині: попри зниження інфляції п’ятий місяць поспіль (у травні вона досягала 75,5%), у вересні вона зафіксована на рівні 49,5%, а темпи її скорочення уповільнились (липень: -9,8 п.п., серпень: -9,8 п.п., вересень: -2,5 п.п.).

Довідка Finance.ua:

в Україні у серпні споживчі ціни зросли на 0,6% до липневого показника, з початку року рівень інфляції прискорився до 4,9%, у річному виміри — до 7,5%;

Національний банк України буде прагнути забезпечувати стійкість валютного ринку як елемент політики гнучкого інфляційного таргетування, метою якої є повернення інфляції до цілі 5% на горизонті трьох років, заявив глава НБУ Андрій Пишний;



надходження значних обсягів міжнародної фінансової допомоги в серпні додатково сприяло посиленню здатності НБУ підтримувати стійку ситуацію на валютному ринку.



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