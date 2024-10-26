Країни Євросоюзу із найбільшими та найнижчими темпами інфляції у 2024 році — Finance.ua
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Країни Євросоюзу із найбільшими та найнижчими темпами інфляції у 2024 році

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Країни Євросоюзу із найбільшими та найнижчими темпами інфляції у 2024 році
Країни Євросоюзу із найбільшими та найнижчими темпами інфляції у 2024 році
У вересні інфляція в Європейському Союзі досягла найнижчого рівня за 2024 рік.
Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев з посиланням на дані Євростату.
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За останні три місяці інфляція в річному вимірі поступово знижувалася, досягнувши 2,1% у вересні (порівняно з 3,4% у грудні 2023 року та 3,1% у січні 2024 року).

Що на це вплинуло

Основний чинник — зниження цін на енергоносії (на 6,0%) та послуги (на 4,0%), тоді як продукти харчування, алкогольні та тютюнові вироби дещо подорожчали (на 2,4%, у серпні фіксувалось +2,3%).
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В Ірландії споживчі ціни у вересні порівняно з аналогічним місяцем минулого року не зазнали змін (тоді як ще за підсумками травня було +2,0%).

Найнижча інфляція зафіксована в:

  • Литві — +0,4%;
  • Італії та Словенії — +0,7%;
  • Люксембурзі — +0,8%.

Найвищі темпи зростанні споживчих цін були у:

  • Румунії — +4,8%;
  • Бельгії — +4,3%;
  • Польщі — +4,2%;
  • Нідерландах — +3,3%;
  • Естонії — +3,2%;
  • Греції та Хорватії — +3,1%;
  • Угорщині — +3,0%.
За межами ЄС поки що складною залишається ситуація у Туреччині: попри зниження інфляції п’ятий місяць поспіль (у травні вона досягала 75,5%), у вересні вона зафіксована на рівні 49,5%, а темпи її скорочення уповільнились (липень: -9,8 п.п., серпень: -9,8 п.п., вересень: -2,5 п.п.).

Довідка Finance.ua:

  • в Україні у серпні споживчі ціни зросли на 0,6% до липневого показника, з початку року рівень інфляції прискорився до 4,9%, у річному виміри — до 7,5%;
  • Національний банк України буде прагнути забезпечувати стійкість валютного ринку як елемент політики гнучкого інфляційного таргетування, метою якої є повернення інфляції до цілі 5% на горизонті трьох років, заявив глава НБУ Андрій Пишний;
  • надходження значних обсягів міжнародної фінансової допомоги в серпні додатково сприяло посиленню здатності НБУ підтримувати стійку ситуацію на валютному ринку.
За матеріалами:
Finance.ua
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