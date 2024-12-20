Країни G7 розглядають зниження «стелі цін» для російської нафти до $40 — Bloomberg Сьогодні 12:39 — Енергетика

Країни G7 розглядають зниження «стелі цін» для російської нафти до $40 — Bloomberg

Країни Групи семи (G7) вивчають способи зниження граничної ціни на російську нафту, однак остаточного рішення ще немає.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

Як зазначає видання, країни G7 обговорюють різні варіанти посилення нафтових обмежень проти росії — від повної заборони на обробку російської нафти до зниження цінового порогу з нинішніх 60 доларів до приблизно 40 доларів за барель.

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За інформацією джерел агентства, обговорення заходів триває і консенсусу щодо наступного кроку немає.

Водночас G7 прагне збалансувати потенційний економічний вплив будь-яких заходів проти російської нафти із питаннями безпеки судноплавства.

Як повідомлялося, обмеження ціни на російську нафту було запроваджено наприкінці 2022 року, а верхня межа була встановлена країнами G7 на рівні 60 доларів.

Укрінформ За матеріалами:

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