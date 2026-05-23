Кожен п'ятий іноземний ФОП в Україні має російське громадянство — дослідження

У середньому, 1,9 тисячі фопів відкривають іноземці щороку, Фото: magnific

Станом на середину травня 2026 року в Україні зареєстровано майже 22 тис. фізичних осіб-підприємців з іноземним громадянством. Кожен четвертий ФОП-іноземець працює у Києві, а найпопулярнішою сферою діяльності залишається роздрібна торгівля.

Про це свідчить дослідження «Опендатабот».

Де іноземці найчастіше відкривають бізнес

Загалом 21 967 підприємців з іноземним громадянством нараховується наразі в Україні. У середньому, від початку повномасштабної на рік відкривається 1 896 справ громадян інших країн.

Кожен четвертий з них зареєстрований у Києві: 5 216. Харківщина посідає друге місце з 3 506 підприємцями, а Одещина — третє з 3 295 фопами. Саме на ці 3 регіони припадає майже 55% усіх іноземців, що започаткували свій бізнес в Україні.

Географія ФОПів-іноземців, Інфографіка: Опендатабот

Громадяни яких країн найчастіше відкривають ФОП

Найбільшу частку серед іноземних підприємців становлять громадяни росії — 4593 ФОПи, або майже кожен п’ятий іноземний підприємець в Україні.

Також серед лідерів за кількістю зареєстрованих бізнесів:

громадяни В’єтнаму — 1 994;

Азербайджану — 1 635;

Узбекистану — 1 469;

Молдови — 1 118.

Загалом майже половина іноземців із власною справою походять з цих 5 країн.

Громадяни яких країн відкрили ФОПи в Україні, Інфографіка: Опендатабот

Які сфери бізнесу найпопулярніші

Найчастіше іноземці в Україні працюють у сфері роздрібної торгівлі — 6 346 фопів.

Популярними також залишаються складська діяльність (2 746), оптова торгівля (1 732), HoReCa (1 703), а також ІТ-сфера (1 624).

У яких сферах працюютьь фопи-іноземці в Україні, Інфографіка: Опендатабот

