Кожен п’ятий іноземний ФОП в Україні має російське громадянство — дослідження
Станом на середину травня 2026 року в Україні зареєстровано майже 22 тис. фізичних осіб-підприємців з іноземним громадянством. Кожен четвертий ФОП-іноземець працює у Києві, а найпопулярнішою сферою діяльності залишається роздрібна торгівля.
Загалом 21 967 підприємців з іноземним громадянством нараховується наразі в Україні. У середньому, від початку повномасштабної на рік відкривається 1 896 справ громадян інших країн.
Кожен четвертий з них зареєстрований у Києві: 5 216. Харківщина посідає друге місце з 3 506 підприємцями, а Одещина — третє з 3 295 фопами. Саме на ці 3 регіони припадає майже 55% усіх іноземців, що започаткували свій бізнес в Україні.
Громадяни яких країн найчастіше відкривають ФОП
Найбільшу частку серед іноземних підприємців становлять громадяни росії — 4593 ФОПи, або майже кожен п’ятий іноземний підприємець в Україні.
Також серед лідерів за кількістю зареєстрованих бізнесів:
громадяни В’єтнаму — 1 994;
Азербайджану — 1 635;
Узбекистану — 1 469;
Молдови — 1 118.
Загалом майже половина іноземців із власною справою походять з цих 5 країн.
Які сфери бізнесу найпопулярніші
Найчастіше іноземці в Україні працюють у сфері роздрібної торгівлі — 6 346 фопів.
Популярними також залишаються складська діяльність (2 746), оптова торгівля (1 732), HoReCa (1 703), а також ІТ-сфера (1 624).