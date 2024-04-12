Кожен п’ятий дорослий американець володіє криптоактивами: результати опитування — Finance.ua

Кожен п’ятий дорослий американець володіє криптоактивами: результати опитування Сьогодні 04:21 — Криптовалюта

Кожен п’ятий дорослий американець володіє криптоактивами: результати опитування

Компанія Policygenius представила опитування щодо фінансового планування громадян США. Воно показало, що молоде покоління більше інвестує в криптоактиви та NFT, ніж у ринок акцій.

Згідно з опитуванням, 20% респондентів-зумерів вклали кошти в галузь цифрових фінансів. Водночас в акції інвестували 18% представників цього покоління, які взяли участь у соціальному дослідженні.

Найактивнішими в плані інвестицій у криптоактиви є міленіали. У цей напрямок вклали гроші 22% з опитаних учасників цієї категорії. До того ж представники покоління Y також активно інвестують в акції — 27% цих респондентів виявилися власниками цінних паперів.

Таким чином, згідно з опитуванням, кожен п’ятий дорослий американець віком до 42 років інвестує кошти в крипторинок

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На тлі підвищеного інтересу молодих поколінь до ринку цифрових активів, виділяються інші настрої серед старшої верстви населення. Лише 10% учасників опитування у віці від 43 до 58 років вклали кошти в криптосферу. При цьому покоління бумерів (від 59 до 77 років) ще рідше виявляють інтерес до цього сектору. Лише 5% респондентів з цієї категорії є власниками цифрових активів.

Варто зазначити, що схожим чином розділилися вподобання щодо інвестицій у NFT-сектор. Покоління Y і Z виявляють приблизно однаковий інтерес до цієї теми — у межах від 8% до 9% респондентів володіють невзаємозамінними токенами.

Старші люди набагато рідше вкладають кошти у NFT. Лише 5% опитаних представників покоління X (від 43 до 58 років) володіють цим класом активів. Серед так званих бумерів у цей напрямок вклали інвестиції тільки 1% респондентів.

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