Кожен другий українець сплачує штрафи за порушення ПДР під час війни — Finance.ua

Кожен другий українець сплачує штрафи за порушення ПДР під час війни Вчора 06:41 — Особисті фінанси

МВС знову відкрило базу порушень ПДР. Як стало відомо, від початку повномасштабної війни сплачено лише половину штрафів.

Як повідомив засновник сервісу «Штрафи UA» Денис Дмитров, реєстри порушників закрили ще на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну з міркувань безпеки, оскільки вони містили як дані про автомобілі, так і дані камер фіксації.

За його словами, є такі підприємства, що отримували по сто п’ятдесят нових штрафів на тиждень по всьому автопарку. Є фізичні особи, які отримали по сімнадцять штрафів з травня місяця по вересень.

Станом на кінець вересня «Штрафи UA» опрацювали 1,2 млн штрафів. Наразі водіями було сплачено лише 50% штрафів.

Нагадаємо, в середині травня в Україні знову почали працювати камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Як відомо, з початку вторгнення рф камери автоматичної фіксації були вимкнені зі стратегічною метою.

Зазначимо, водіям в Україні заборонили використовувати відеореєстратори.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.