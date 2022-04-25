Кожен день війни Україні коштує $2 млрд - економіст — Finance.ua

Кожен день війни Україні коштує $2 млрд - економіст

Вчора 16:02 — Казна та Політика

Окупанти знищують українську інфраструктуру на 1 млрд доларів і стільки ж недоотримує ВВП держава.

Про це розповів ексзаступник голови Нацбанку Олександр Савченко в ефірі каналу «Еспресо».

«Треба усвідомлювати, я порахував — і в мене вийшла страшна цифра. Кожен день війни Україні коштує приблизно $2 млрд. Десь на $1 млрд рашисти знищують нашу інфраструктуру, десь на $1 млрд ми недоотримаємо ВВП. Наш ВВП, на жаль, впаде більше ніж на 35%. До війни він був 200 млрд доларів і буде добре, якщо він буде більше 100 млрд доларів. Ще є непрямі збитки — це вивіз людей. Росіяни крадуть наших людей і вивозять їх в Сибір. Я робив розрахунки, кожна людина, яка вивезена з України завдає збитків Україні приблизно 150 тис доларів. А вони вже півмільйона вивезли», — підкреслив Савченко.

Що з курсом валют

Також економіст додав, що в останні місяці Мінфін України та Нацбанк працюють все більш професійно.

«В останні місяці й Мінфін України й Нацбанк працюють все більш професійно, тому немає права втручатись в їх діяльність, особливо в умовах війни. В цілому політика правильна. Так, можна потрошку девальвувати гривню на пів відсотка — це не страшно. Тобто, прирівняти курс чорного ринку та офіційний, але водночас продовжити регулювання курсу. Тому, що ринку у нас зараз немає, і віддавати на відкуп курс ринковим силам — це небезпечно», — підсумував Савченко.

Довідка Finance.ua:

готівковий курс долара в Україні щодня коливається в межах 10 копійок — експерти кажуть, що такий показник свідчить про стабільність гривні.



подальше продовження війни в Україні вплине на вітчизняний валютний ринок, експерти розглядають два можливі сценарії: девальвацію гривні, або навпаки, ревальвацію;

наприклад, за словами економічного експерта Данила Моніна, вже влітку долар може коштувати 35 гривень.



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