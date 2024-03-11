Корейський виробник готує недорогий електропікап із великим запасом ходу (фото) — Finance.ua

Корейський виробник готує недорогий електропікап із великим запасом ходу (фото) Сьогодні 06:45 — Технології&Авто

Корейський виробник готує недорогий електропікап із великим запасом ходу (фото), Фото: Autocar

Південнокорейська компанія KG Mobility (раніше відома, як SsangYong) розширить свою електричну лінійку. На початку 2025 року з’явиться недорогий пікап.

Про це стало відомо британському виданню Autocar

Новий електричний пікап стане серійною версією концепткара KG Mobility O100, презентованого рік тому. Він вирізняється брутальним дизайном із розширеними крилами, високим капотом і масивними бамперами.

Фото: Autocar

Оформлення передньої частини дає зрозуміти, що пікап SsangYong буде збудовано на подовженій платформі 4,7-метрового кросовера Torres. Як відомо, у цієї моделі вже є електрична версія. Водночас авто буде дещо меншим, аніж 5,1-метровий дизельний пікап SsangYong/KGM Musso, який недавно з’явився в Україні.

Як і у випадку з KGM Torres, силову установку надасть BYD. Проте, на відміну від кросовера, пікап буде повнопривідним, тобто до 204-сильного переднього мотора доєднається ще й задній.

Зокрема, великі розміри пікапа дозволять установити збільшену батарею ємністю 80 кВт∙год. Запас ходу перевищить 480 км, а потужність швидкої зарядки — 145 кВт.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.