Корейський KGM створюватиме автомобілі на платформі Chery — Finance.ua
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Корейський KGM створюватиме автомобілі на платформі Chery

Фондовий ринок
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KGM планує створення електрифікованих моделей позашляховиків для глобального ринку на базі платформи Chery Automobile. Про це компанія заявила у своєму релізі щодо підписання угоди з китайським автовиробником.
Угода про стратегічне партнерство між KGM та Chery Automobile включає в собі ліцензію на платформу електромобіля.
Угоду було підписано 19 жовтня в штаб-квартирі Chery Automobile в Уху, провінція Аньхой, Китай.
Глава KGM Джеа-Сун Хвак заявив, що «Завдяки цьому стратегічному партнерству та технічній співпраці з Chery Automobile ми зможемо розробити більш широкий асортимент моделей, скоротити час розробки та запустити нові моделі, які відповідають потребам клієнтів, що дозволить нам реагувати на швидкі зміни автомобільного ринку».
Він також пнаголосив, що «Ми розробимо корейський позашляховик, який забезпечить мобільність, засновану на 70-річному технічному досвіді KGM і новій стратегії бренду «Практична творчість».
Завдяки цьому стратегічному партнерству та ліцензійній угоді на платформу KGM планує розробляти не лише позашляховики середнього та великого класу, щоб реагувати на зміни ринку, але й низку нових моделей для глобальних ринків.
Chery Automobile, найбільший експортер автомобілів Китаю, продав 1,88 мільйона одиниць у 2023 році, 937 000 одиниць з яких були експортованими. Станом на 3 квартал 2024 року компанія продала понад 1,75 мільйона одиниць, що на 40% більше, ніж у минулому році. У серпні Chery вперше увійшла до списку Global 500 компаній Fortune, посівши 385 місце з доходом у 39 мільярдів доларів.
За матеріалами:
Телеканал 24
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