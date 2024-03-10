Компанію Apple зобов’язали сплатити компенсацію користувачам у Канаді: за що та чому — Finance.ua
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Компанію Apple зобов’язали сплатити компенсацію користувачам у Канаді: за що та чому

Фондовий ринок
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Компанію Apple зобов’язали сплатити компенсацію користувачам у Канаді: за що та чому
Компанію Apple зобов’язали сплатити компенсацію користувачам у Канаді: за що та чому
Американську компанію Apple зобов’язали виплатити користувачам у Канаді до 14,4 млн канадських доларів (більше як 11 млн доларів США).
Про це повідомляє CBC News.
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Компенсацію призначили через навмисне сповільнення роботи певних застарілих моделей iPhone спеціальним програмним забезпеченням.
«Залежно від того, скільки людей приєднається до позову, заявники отримають від 17,5 до 150 дол. Вони мусять вказати серійний номер телефону, що зазнав впливу», — йдеться у матеріалі.
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У компанії Apple погодилися виплатити відшкодування, але заперечують протиправні вчинки.
CBC News додає, що подібні класові позови були подані проти Apple також у провінціях Онтаріо, Саскачеван та Альберта.
Нагадаємо, Європейська комісія (ЄК) оштрафувала американську Apple Inc. більш ніж на 1,8 млрд євро за зловживання домінувальним становищем на ринку музичних стримінгових сервісів для iPhone та iPad.
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Регулятор виявив, що Apple, порушуючи антимонопольне законодавство Євросоюзу, майже десять років не давала змоги розробникам сторонніх застосунків інформувати користувачів про дешевші сервіси підписки на музику поза межами App Store.
За матеріалами:
Укрінформ
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