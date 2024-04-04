Компанія Xiaomi може випустити до кінця року другу модель авто — електричний кросовер — Finance.ua
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Компанія Xiaomi може випустити до кінця року другу модель авто — електричний кросовер

Технології&Авто
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Компанія Xiaomi може випустити до кінця року другу модель авто — електричний кросовер
Компанія Xiaomi може випустити до кінця року другу модель авто — електричний кросовер
Електричний седан SU7 був лише початком для Xiaomi. На думку кількох китайських аналітиків, гігант смартфонної індустрії може презентувати свою другу модель вже цього року. Йдеться про кросовер, який, подібно до SU7, буде націлений на конкуренцію з Tesla, цього разу з Model Y, як за позиціонуванням, так і за характеристиками.
Xiaomi прагне посилити свою присутність у сегменті SUV, щоб конкурувати не лише на внутрішньому, а й на глобальному ринку. Презентація седана SU7 вже стала відходом від традиційних для китайських виробників стратегій входу на ринок із SUV або кросовером, як це робили, наприклад, Nio та Li Auto.
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Згідно з інформацією від Blue Whale Finance, Xiaomi активно працює над створенням свого першого SUV, який може бути представлений вже найближчими місяцями, хоча подробиці про модель поки що не розголошуються.
Засновник, голова і CEO Xiaomi Лей Цзюнь висловив свою підтримку седанам, відзначаючи, що вони можуть забезпечити кращий досвід водія в порівнянні з кросоверами і позашляховиками. Його інтерес до седанів, можливо, був підтверджений візитами до Ілона Маска та обговоренням з ним Tesla Model 3.
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В одному з постів 2013 року, який пізніше було видалено з офіційного сайту Xiaomi, йшлося про зустрічі Лей Цзюня з Маском: «Я був у США двічі цього року і обидва рази зустрічався з Ілоном Маском. Цей хлопець настільки дивовижний, що це майже протиприродно».
За матеріалами:
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