Компанія Nike вперше надрукувала кросівки на 3D-принтері — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Компанія Nike вперше надрукувала кросівки на 3D-принтері

Фондовий ринок
58
Компанія Nike вперше надрукувала кросівки на 3D-принтері
Компанія Nike вперше надрукувала кросівки на 3D-принтері
Компанія Nike вперше випустила кросівки, надруковані на 3D-принтері спільно з компанією Zellerfeld. Про це пише VoxelMatters.
Модель кросівок Nike Air Max 1000 — повністю червоного кольору, кросівки мають елегантний вигляд, конструкція без шнурків, з опуклими деталями, вирізаними по корпусу.
«В основі Air Max 1000 лежить 3D дизайн, розроблений з використанням термопластичного поліуретану (TPU), гнучкого та міцного матеріалу, який дозволяє створювати складні структури та легку конструкцію. Поліуретан робить кросівки не тільки стійкими, але й екологічно чистими завдяки зменшенню відходів під час виробництва», — пишуть журналісти.
Для створення цього революційного взуття Nike об’єднав зусилля з компанією Zellerfeld, відомою своїми футуристичними дизайнами та застосуванням передових технологій 3D-друку. Раніше Zellerfeld вже співпрацювала з такими відомими брендами, як Kidsuper та Louis Vuitton, створюючи для них унікальні моделі кросівок.
Незважаючи на те, що поки Nike не анонсував дату надходження Air Max 1000 у продаж, директор з інновацій компанії Джон Хоук наголосив на значущості цього прориву.
«Для мене як для новатора найцікавіше в Air Max 1000 — це нові рішення, яких ми можемо досягти за допомогою виробництва нового рівня. Це контроль, точність та експресія — все це життєво важливо для спорту та дизайну», — сказав директор з інновацій у Nike Джон Хоук. Інноваційна модель була презентована ​​на фестивалі ComplexCon, який пройшов у у Лас Вегасі.
Не вистачає на гарну покупку? З кредитною карткою ви завжди зможете більше! Обирайте свою у спеціальному каталозі на Finance.ua.

Вибрати картку

За матеріалами:
borgexpert
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.