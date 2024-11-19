Компанія Nike вперше надрукувала кросівки на 3D-принтері — Finance.ua

Компанія Nike вперше надрукувала кросівки на 3D-принтері Сьогодні 22:41 — Фондовий ринок

Компанія Nike вперше надрукувала кросівки на 3D-принтері

Компанія Nike вперше випустила кросівки, надруковані на 3D-принтері спільно з компанією Zellerfeld. Про це пише VoxelMatters.

Модель кросівок Nike Air Max 1000 — повністю червоного кольору, кросівки мають елегантний вигляд, конструкція без шнурків, з опуклими деталями, вирізаними по корпусу.

«В основі Air Max 1000 лежить 3D дизайн, розроблений з використанням термопластичного поліуретану (TPU), гнучкого та міцного матеріалу, який дозволяє створювати складні структури та легку конструкцію. Поліуретан робить кросівки не тільки стійкими, але й екологічно чистими завдяки зменшенню відходів під час виробництва», — пишуть журналісти.

Для створення цього революційного взуття Nike об’єднав зусилля з компанією Zellerfeld, відомою своїми футуристичними дизайнами та застосуванням передових технологій 3D-друку. Раніше Zellerfeld вже співпрацювала з такими відомими брендами, як Kidsuper та Louis Vuitton, створюючи для них унікальні моделі кросівок.

Незважаючи на те, що поки Nike не анонсував дату надходження Air Max 1000 у продаж, директор з інновацій компанії Джон Хоук наголосив на значущості цього прориву.

«Для мене як для новатора найцікавіше в Air Max 1000 — це нові рішення, яких ми можемо досягти за допомогою виробництва нового рівня. Це контроль, точність та експресія — все це життєво важливо для спорту та дизайну», — сказав директор з інновацій у Nike Джон Хоук. Інноваційна модель була презентована ​​на фестивалі ComplexCon, який пройшов у у Лас Вегасі.

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borgexpert За матеріалами:

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