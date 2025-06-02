Компанія Марка Цукерберга хоче створювати технології для армії США — WSJ — Finance.ua
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Компанія Марка Цукерберга хоче створювати технології для армії США — WSJ

Технології&Авто
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Meta планує взяти участь у створенні нових військових технологій для армії США.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Компанія разом з Anduril Industries, оборонною фірмою Палмера Лакі, подала заявку на проєкт під назвою EagleEye. Контракт ще не укладено, але його вартість оцінюють у близько $100 млн. Це частина масштабнішої ініціативи Пентагону на $22 млрд, спрямованої на розробку носимих пристроїв для армії США, де Anduril виступає головним підрядником.
EagleEye передбачає створення шоломів, окулярів та інших носимих пристроїв із технологіями доповненої та віртуальної реальності. Ці гаджети матимуть сенсори для покращення слуху та зору солдатів.
Наприклад, вони допомагатимуть виявляти дрони на великій відстані чи знаходити приховані цілі. Також планується інтеграція зі штучним інтелектом: пристрої дозволять військовим взаємодіяти з автономними системами зброї на базі програмного забезпечення Anduril та ШІ-моделей Meta.
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