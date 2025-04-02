Компанія Ілона Маска запустила перший пілотований політ над полюсами Землі — Finance.ua
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Компанія Ілона Маска запустила перший пілотований політ над полюсами Землі

Технології&Авто
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Компанія Ілона Маска запустила перший пілотований політ над полюсами Землі
Компанія Ілона Маска запустила перший пілотований політ над полюсами Землі
Компанія SpaceX здійснила перший в історії космічний політ із прольотом над полюсами Землі. Місія стартувала 31 березня з майданчика NASA у Флориді на ракеті Falcon 9.
Про це повідомляє компанія.
Корабель Crew Dragon Resilience вийшов на полярну орбіту з екіпажем із чотирьох новачків:
  • Чун Ван (Мальта) — командир місії;
  • Янніке Міккельсен (Норвегія) — командир корабля;
  • Рабеа Рогге (Німеччина) — пілот;
  • Ерік Філліпс (Австралія) — медичний офіцер.
Після старту перший ступінь ракети Falcon 9 успішно приземлився на платформу в Атлантичному океані. Через 10 хвилин корабель Resilience вийшов на орбіту. Тепер екіпаж протягом 3−5 днів спостерігатиме за Землею.
Екіпаж Fram2 проведе 22 наукові експерименти, зокрема перше вирощування грибів у космосі, отримання перших рентгенівських знімків людського тіла на орбіті та дослідження впливу мікрогравітації на м’язову систему людини. Наприкінці експедиції космонавти відмовляться від медичної допомоги після посадки, щоб дослідити вплив гравітації після космічного польоту.
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