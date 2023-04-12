Колишні топкерівники Twitter подали до суду на компанію: справа стосується неоплачених рахунків — Finance.ua

Колишні топкерівники Twitter подали до суду на компанію: справа стосується неоплачених рахунків Сьогодні 00:15 — Фондовий ринок

Колишні топкерівники Twitter подали до суду на компанію: справа стосується неоплачених рахунків

Троє колишніх топменеджерів Twitter подали до суду на компанію Ілона Маска за те, що вона не покрила понад 1 млн доларів їхніх особистих судових витрат.

Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що позивачами є колишні гендиректор Параг Агравал, головна юрисконсультантка Віджая Гадде та фінансовий директор Twitter Нед Сігал. Вони стверджують, що компанія відмовилася визнавати свої зобов’язання і оплачувати будь-які рахунки після того, як вони понесли значні витрати, реагуючи на судові позови і розслідування, пов’язані з їхніми колишніми посадами.

Згідно з поданими документами, Міністерство юстиції США зв’язалося з адвокатом Агравала та Сігала «щодо певних розслідувань, пов’язаних із компанією». Однак з чим були пов’язані ці розслідування і чи тривають вони досі — невідомо.

Також стверджується, що Агравал і Сігал понесли судові витрати у зв’язку з розслідуваннями Комісії з цінних паперів і бірж США у 2022 році. Відомство вивчає, чи порушив Ілон Маск положення про цінні папери, не розкривши вчасно інформацію, коли він придбав 9,2% акцій компанії на початку 2022 року.

Як пише FT, звільнивши Агравала, Сігала та Гадде після повної купівлі Twitter, Маск скасував великі вихідні виплати, які вони мали отримати: у випадку Агравала йшлося про майже 60 млн доларів. Наразі невідомо, чи планують вони оскаржувати умови своїх звільнень у суді.

Нагадаємо, що Ілон Маск після придбання Twitter у жовтні 2022 року почав масштабні скорочення в компанії. Коли він очолив платформу, там працювали 7500 людей, однак згодом кількість співробітників стала меншою за 2000.

Одним із перших рішень Маска було звільнення Парага Агравала, Віджаї Гадде та Неда Сігала. Він звинуватив їх у введенні в оману його та інвесторів Twitter щодо кількості фейкових акаунтів на платформі.

Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.