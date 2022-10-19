Коли очікувати підвищення цін на столичне житло: прогноз рієлторів — Finance.ua

Коли очікувати підвищення цін на столичне житло: прогноз рієлторів Вчора 19:03 — Особисті фінанси

Коли очікувати підвищення цін на столичне житло: прогноз рієлторів

Ситуація на київському ринку оренди залишається стабільною. Однак після закінчення опалювального сезону все може змінитися.

Про це розповіла голова відділення АФНУ у Києві Олена Гайдамаха. Фахівчиня зазначила, що зараз, у зв’язку з обстрілами, змінюються пріоритети орендарів та орендодавців.

Що відбувається на київському ринку оренди житла

Орендарі не вважають центр Києва безпечним місцем для життя. Відповідно знижується попит, а за ним — ціна.

«Навіть за відносно низьку ціну складно знайти орендаря у квартиру в районі метро «Печерська», «Палац спорту», — каже експертка.

Згідно з розміщеними на популярних майданчиках оголошеннями, у Печерському районі неподалік метро однокімнатну квартиру із сучасним ремонтом та побутовою технікою в будинку 80 — 90-х років, пропонують орендувати за 13 — 18 тисяч гривень.

Загалом, за словами Гайдамахи, називати середню вартість поки що складно. Навіть у бюджетному сегменті ціна формується відповідно до стану квартири, наявності побутової техніки, інфраструктури, наближеності до метро та бомбосховищ. Якщо дуже узагальнити, то:

однокімнатну квартиру можна орендувати за 9 — 10 тисяч гривень,

двокімнатну квартиру — за 12 — 14 тисяч гривень,

трикімнатну квартиру — за 14 — 15 тисяч гривень.

«На початку літа у нас були ціни на 50% нижчі, ніж до повномасштабної війни. З кінця липня вартість оренди плавно збільшується. І зараз ми маємо ціни приблизно на 16 — 20% нижчі, ніж до повномасштабної війни», — розповідає Гайдамаха.

Ціни на оренду не зростатимуть протягом опалювального сезону

Традиційно з початком опалювального сезону власники квартир намагаються якнайшвидше знайти орендарів. Інакше їм доведеться із власного гаманця оплачувати опалення — і замість заробітку така квартира приноситиме лише витрати.

Ще одна особливість — під час опалювального сезону ціни на оренду не підвищують.

Читайте також Скільки коштує орендувати та придбати квартиру в різних областях України (інфографіка)

"На ринку вже сформувалися свої традиції. Протягом опалювального сезону на плечі орендарів лягають і витрати на опалення. Тому так уже складається, що якщо підвищують вартість оренди, то ближче до кінця опалювального сезону або після нього",— розповідає рієлтор.

Крім того, подорожчання квартир орієнтовно на 20% буде спостерігатися ближче до травня.

Як змінилися тенденції на ринку житла

Зараз квартиру знайти значно легше, ніж, до прикладу, в цей же період минулого року. Кількість пропозицій на ринку практично не змінилася, при цьому кількість орендарів значно зменшилась.

Змінилися також критерії пошуку житла. Якщо раніше потенційні орендарі цікавилися варіантами з гарним краєвидом на Дніпро або місто, зараз — беруть квартири на нижніх поверхах. Немає попиту на житло в будинках недалеко від міністерств та об’єктів критичної інфраструктури.



Змінилися вимоги до орендарів. Власники квартир бояться пропонувати житло для чоловіків з окупованих територій.



Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.