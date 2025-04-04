Кого перевірять на правомірність пільг — Finance.ua

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Кого перевірять на правомірність пільг

Казна та Політика
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Кого перевірять на правомірність пільг
Кого перевірять на правомірність пільг
Перевірка здійснюється шляхом порівняння параметрів інформації, отриманої від Пенсійного фонду України, з інформацією з реєстрів та баз даних за кожним реципієнтом.
В Україні планують запровадити єдину систему перевірки пільг на оплату житлово-комунальних послуг, тверде паливо та газ. Мова про 1,2 млн громадян, котрі користуються такими пільгами.
Про це йдеться у проєкті наказу Міністерства фінансів.
Перевірка охопить дані з понад шести державних реєстрів і відомств.
Як зазначили у пояснювальній записці, мета — забезпечення єдиного підходу і загальних правил здійснення верифікації пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу.
Електронна інформаційна взаємодія між ресурсами здійснюється засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта».
Для верифікації пільг використовується інформація з автоматизованих інформаційних систем, реєстрів, у тому числі інформація з обмеженим доступом, зокрема з:
  • Державного реєстру фізичних осіб — платників податків, володільцем якого є Державна податкова служба України (щодо достовірності реєстраційного номера облікової картки платника податків),
  • Єдиного державного демографічного реєстру, розпорядником якого є Державна міграційна служба України (щодо дійсності паспорта громадянина України),
  • Державного реєстру актів цивільного стану громадян, держателем якого є Міністерство юстиції України (щодо народження, смерті фізичної особи, зміни імені, шлюбу та розірвання шлюбу),
  • Інформаційної системи Пенсійного фонду України (про нарахування та/або виплату житлової субсидії);
  • Централізованого банку даних з проблем інвалідності, держателем якого є Міністерство соціальної політики України (щодо наявності інвалідності, групи інвалідності),
  • Єдиного державного реєстру ветеранів війни (щодо наявності / відсутності статусу ветеранів війни), розпорядником та держателем якого є Міністерство у справах ветеранів України.
Перевірка здійснюється шляхом порівняння параметрів інформації, отриманої від Пенсійного фонду України, з інформацією з реєстрів та баз даних за кожним реципієнтом, а саме щодо:
  • смерті згідно з даними Державного реєстру актів цивільного стану громадян;
  • наявності інформації про статус реципієнта в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни;
  • адреси задекларованого / зареєстрованого місця проживання реципієнта та / або членів сім’ї реципієнта згідно з даними відомчої інформаційної системи Державної міграційної служби України;
  • нарахування за один і той самий період житлової субсидії та пільги за даними інформаційної системи Пенсійного фонду України;
  • наявності інвалідності, групи інвалідності згідно з даними централізованого банку даних з проблем інвалідності.
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За матеріалами:
Корреспондент.net
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