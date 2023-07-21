Ключові мости в Рівному і Житомирі у критичному стані, але в кращому, ніж у Києві — перевірка — Finance.ua
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Ключові мости в Рівному і Житомирі у критичному стані, але в кращому, ніж у Києві — перевірка

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Ключові мости в Рівному і Житомирі у критичному стані, але в кращому, ніж у Києві — перевірка
Ключові мости в Рівному і Житомирі у критичному стані, але в кращому, ніж у Києві — перевірка
Комісія з перевірки мостових споруд розпочала огляд мостів в регіонах з Житомира та Рівного, і заявляє, що ключові мости в цих містах у критичному стані, хоча і в кращому, ніж у Києві, який перевірявся раніше.
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Так, в аварійному стані перебуває шляхопровід у Житомирі, який збудували 66 років тому, а остання реконструкція відбулася в 1977 році. На споруді зафіксовано корозію робочої арматури в прогонових будовах і ригелях. Стійки опор мають поздовжні тріщини, відшарування зруйнованого бетону, оголену та іржаву арматуру.
Комісія також перевірила міст через річку Кам’янка, побудований у 1983 році. За словами експертів, експлуатаційне утримання мосту — на дуже низькому рівні.
Металеві стійки руслових опор та балки прогонової будови потребують очищення від іржі й покриття їх антикорозійними фарбами. Берегові опори мають часткове руйнування бетонної поверхні.
У Рівному експерти оглянули один із найважливіших мостів, який був побудований ще в 1964 році. Об'єкт нині - в критичному стані. Спостерігається руйнування опор, ригелів, асфальтобетону, гідроізоляції тротуарів і швів.
Усі мости, які оглядала Комісія в Рівному та Житомирі, перебувають на балансі органів місцевого самоврядування. Їхній обов’язок — щороку проводити обстеження мостових споруд та підтримувати належний експлуатаційний стан.
«Органи місцевого самоврядування дуже часто неналежно ставляться до обстеження мостів та їх експлуатаційного утримання. Наприклад, обстеження шляхопроводу у Житомирі не проводилося жодного разу. Міст у Рівному востаннє перевіряли у 2017 році. Влада на місцях забуває, що безпечна робота мостів — це питання обороноздатності країни», — наголосив директор «ДерждорНДІ» Артем Безуглий.
Водночас наголошується, що у порівнянні із мостами в Києві, ситуація в обстежених містах — менш критична.
«У порівнянні із мостами в Києві, ситуація менш критична, проте, технічний стан об'єктів також викликає чимало запитань», — зазначив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.
За матеріалами:
Finance.ua
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