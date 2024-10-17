Кійосакі пророкує найбільше падіння Bitcoin за всю його історію — Finance.ua

Кійосакі пророкує найбільше падіння Bitcoin за всю його історію Сьогодні 03:06 — Криптовалюта

Кійосакі пророкує найбільше падіння Bitcoin за всю його історію

Американський інвестор та автор книги «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі, відомий своїм лояльним відношенням до криптовалют та цінних металів, вважає, що ВТС може впасти більше, ніж в 10 разів.

У своєму нещодавньому пості у соцмережі X він знову привернув увагу всіх до Великої фінансової кризи 2008 року, відомої як GFC. Ця криза почалася, коли Федеральний резерв і Казначейство надрукували трильйони фальшивих доларів, щоб покласти край глобальній рецесії.

За його словами, Велика фінансова криза перетворилася на «бульбашку» всього, що спричинило подальше зростання ринку. Однак ця бульбашка готова остаточно лопнути, що призведе до Краху всього. Цього разу все, включаючи ВТС (на думку Кійосакі), золото, срібло та інші активи, впаде, і «бульбашка перетвориться на мега-вибух всієї системи».

Найтривожніший висновок полягає в тому, що вартість валюти ВТС може впасти до $5000 за таких обставин.

Роберт Кійосакі, з іншого боку, прогнозував зростання до $100 000 або навіть $250 000. У своєму пості читачам він заявив, що «Крах всього» — це можливість розбагатіти, і ті, хто добре підготовлений, як він сам, стануть набагато багатшими.

Прогноз Роберта Кійосакі про крах ВТС, що знизить його вартість до $5000, може призвести до постійного колапсу всієї криптовалютної індустрії. Після падіння на 92%, ринкова капіталізація Bitcoin впаде до $9,8 мільярда.

noworries За матеріалами:

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