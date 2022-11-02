Кіпр запровадить візовий збір для росіян — Finance.ua

Кіпр запровадить візовий збір для росіян Вчора 19:36 — Світ

Кіпр запровадить візовий збір для росіян

Громадянам росії, які їхатимуть на Кіпр, доведеться платити за оформлення національної візи. Таке рішення прийняла рада міністрів країни.

Так, на тлі призупинення Євросоюзом угоди про спрощений візовий режим із росією та в рамках спільної візової політики ЄС Кіпр, своєю чергою, також планує запровадити збір за оформлення національної візи для росіян. Нові правила набудуть чинності уже з 1 грудня поточного року.

Збір за оформлення кіпрських віз росіянам

Наразі національна кіпрська віза оформляється для громадян рф безкоштовно. Але з 1 грудня запроваджується візовий збір, відповідно до якого слід очікувати такі тарифи:

80 євро для осіб віком від 13 років;

40 євро для дітей від 6 до 12 років.

Термін розгляду заяви на отримання національної візи Республіки Кіпр становить від 3 до 5 робочих днів.

Крім цього, візовий збір за оформлення кіпрських віз будь-якої категорії для громадян Вірменії, Азербайджану, Білорусії, Грузії та України (паспорти старого зразка) з 1 грудня складе 35 євро. Для громадян Казахстану — 80 євро.

До слова, в’їхати на Кіпр можна за національною візою, чинною шенгенською візою або за багаторазовою національною візою Румунії, Хорватії чи Болгарії (згідно з угодою між цими країнами).

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