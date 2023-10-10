Kioti представила цікаву господарську міні-вантажівку — Finance.ua

Kioti представила цікаву господарську міні-вантажівку Сьогодні 03:32 — Фондовий ринок

Kioti представила цікаву господарську міні-вантажівку

Модель оснащена заводською кабіною з клімат-контролем. Як і інші моделі серії K9, кабіна K9 2400 відрізняється сучасним дизайном, ергономічними органами управління та великою кількістю місця для зберігання речей. Про це пише Агроправда

На K9 2400 Cab встановлений трициліндровий дизельний двигун Kioti потужністю 24 кінські сили. Варіанти дво- або чотириколісного приводу на вибір з обмеженим переднім мостом і заднім диференціалом, що блокується, з механічним приводом дозволяють операторам регулювати продуктивність в залежності від місцевості.

Чутливе до швидкості кермо з електропідсилювачем і модернізована безступінчаста трансмісія з ремінним приводом забезпечують операторам чудові враження від водіння.

Машина K9 2400 може розвивати швидкість до 50 км/год. Він має вантажопідйомність 800 кг, буксирувальну здатність 600 кг та вантажопідйомність самоскидної платформи 500 кг.

Додаткові функції включають цільностальну вантажну платформу з оббивкою, приладову панель в автомобільному стилі з регульованим рульовим колесом і багатофункціональним важелем, розетки живлення і USB-роз'єми, а також дорожній просвіт в 12,5 дюймів (12,5 дюймів).

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