Кількість зламаних облікових даних минулого року зросла на 33% — Finance.ua

Кількість зламаних облікових даних минулого року зросла на 33% 30.03.2025, 00:21

Кількість зламаних облікових даних минулого року зросла на 33%

У 2024 році зловмисники зламали понад 3,2 млрд облікових даних, що на 33% більше, ніж роком раніше. Крім того, цього року вже було вкрадено понад 200 млн облікових даних.

Про це говориться у новому дослідженні Flashpoint Global Threat Intelligence Report на основі понад 3,6 петабайта даних.

75% викрадених облікових даних або 2,1 млрд були отримані за допомогою шкідливих програм, що викрадають інформацію, або «інфокрадіїв», які вже заразили понад 23 млн пристроїв по всьому світу.

Найпоширенішим з них є Redline, який у 2024 році заразив 9,9 млн комп’ютерів.

Минулого року зросла на 12% кількість вразливостей. Flashpoint нарахував 37 302 вразливості, і понад 39% з них мали загальнодоступний код для експлойтів.

Атаки програм-вимагачів зросли на 10%, витоки — даних на 6% у всіх секторах. Крім того, п’ять найбільш активних груп зловмисників з вимогами як послугою (RaaS) — Lockbit, Ransomhub, Akira, Play і Qilin — відповідальні за понад 47% зареєстрованих атак у 2024 році.

Ключовим висновком звіту є зростання активності зловмисників: у 2024 році було зафіксовано 6670 публічних порушень даних, що призвело до витоку понад 16,8 млрд записів, наражаючи на ризик організації, клієнтів і користувачів, а також фінансує кіберзлочинні організації в усьому світі.

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