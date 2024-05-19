Кількість внутрішньо переміщених осіб у світі досягла найвищого рівня в історії (інфографіка) — Finance.ua

Кількість внутрішньо переміщених осіб у світі досягла найвищого рівня в історії (інфографіка) Сьогодні 06:25 — Світ

Кількість внутрішньо переміщених осіб у світі досягла найвищого рівня в історії (інфографіка)

Кількість внутрішньо переміщених осіб у світі досягла найвищого рівня в історії. Протягом останніх п’яти років цей показник збільшився на 50%. Причиною цього є як війни, так і наслідки природних катастроф, які зачепили навіть розвинені країни.

Про це йдеться у результатах дослідження Центру моніторингу внутрішнього переміщення (IDMC).

За даними аналітиків, війни та конфлікти підвищили кількість людей, які втікають із власної країни, до нового рівня в усьому світі.

Читайте також Скільки витрачають українські біженці за кордоном

Наприкінці 2023 року 75,9 мільйона людей були внутрішньо переміщеними особами — вони покинули свої громади та знайшли житло деінде у своїй країні.

«Це приблизно на 7% більше, ніж роком раніше, і на 50% більше, ніж п’ять років тому. Ймовірно, кількість біженців зросте», — йдеться у звіті.

Кількість переміщених осіб

Так, дві третини нових переміщених осіб у 2023 році проживали в Секторі Газа, Судані та Демократичній Республіці Конго.

Водночас загальна кількість людей, які змушені були залишити домівки через війни, конфлікти чи катастрофи, значно більша, оскільки вона не включає біженців, які виїхали із країни.

Читайте також Веніславський вважає, що масової відмови від українського громадянства у біженців за кордоном не буде

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, станом на кінець 2023 року це число становило близько 114 мільйонів осіб.

При цьому в УВКБ ООН побоюються, що до кінця року число переміщених осіб в світі - як ВПО, так і біженців — може зрости до 130 мільйонів.

Причини переїзду

За даними IDMC, наприкінці 2023 року майже 90% внутрішньо переміщених осіб, або ж 68,3 мільйона, виїхали через конфлікти та насильство.

Ще 7,7 мільйона були змушені залишити свої рідні міста через катастрофи.

«Конфлікт і спустошення, від якого втекли люди, означають, що мільйони не можуть відновити своє життя, часто роками», — зазначила директор IDMC Александра Білак.

У свою чергу генеральний секретар Норвезької ради у справах біженців, яка заснувала IDMC, Ян Егеланд зазначає, що зростання показників є «нищівним показником невдачі політики щодо запобігання конфліктам і розбудови миру».

Нагадаємо, за даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, більшість українських біженців за кордоном повністю задоволені або радше задоволені, ніж ні своїми нинішніми умовами проживання в новій країні. Додому повернеться в ліпшому випадку половина.

У НБУ прогнозують повернення мігрантів в Україну у 2025−2026 роках, однак доволі повільне через дедалі більшу адаптацію до життя за кордоном. Ризики неповернення значної частини громадян залишаються високими.

Дзеркало Тижня За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.