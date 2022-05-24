Кількість українських біженців перевищила 6,5 млн – ООН — Finance.ua

Кількість українських біженців перевищила 6,5 млн – ООН

Вчора 09:31 — Світ

З початку повномасштабного вторгнення росії Україну покинули понад 6,5 мільйонів людей.

Про це повідомляє Управління Верховного комісара (УВКБ) ООН у справах біженців.

З України виїхала 6 552 971 людина.

Куди виїхали українці:

більшість громадян виїхало до Польщі — понад 3,5 млн людей;

у Румунію виїхало понад 961 тис. осіб;

до Угорщини — 644 тис.;

до Молдови — понад 471 тис.;

до Словаччини — понад 442 тис. осіб;

ще понад 27 тис. осіб перебувають у білорусі.



Також в ООН наголошуєть, що понад 919 тисяч українців перебувають у росії. Ймовірно, це люди, яких окупанти незаконно депортували на територію рф.

Внутрішньо переміщеними особами, які залишили свої будинки, але залишаються на території України, є близько 8 млн людей.

Із середини травня українські біженці, які виїхали за кордон на початку вторгнення, почали повертатися до України. У Держприкордонслужбі повідомили, що така тенденція утримується вже певний час.

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