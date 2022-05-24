Кількість українських біженців перевищила 6,5 млн – ООН — Finance.ua
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Кількість українських біженців перевищила 6,5 млн – ООН

Вчора 09:31Світ
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З початку повномасштабного вторгнення росії Україну покинули понад 6,5 мільйонів людей.
Про це повідомляє Управління Верховного комісара (УВКБ) ООН у справах біженців.
З України виїхала 6 552 971 людина.

Куди виїхали українці:

  • більшість громадян виїхало до Польщі — понад 3,5 млн людей;
  • у Румунію виїхало понад 961 тис. осіб;
  • до Угорщини — 644 тис.;
  • до Молдови — понад 471 тис.;
  • до Словаччини — понад 442 тис. осіб;
  • ще понад 27 тис. осіб перебувають у білорусі.
Також в ООН наголошуєть, що понад 919 тисяч українців перебувають у росії. Ймовірно, це люди, яких окупанти незаконно депортували на територію рф.

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Внутрішньо переміщеними особами, які залишили свої будинки, але залишаються на території України, є близько 8 млн людей.
Із середини травня українські біженці, які виїхали за кордон на початку вторгнення, почали повертатися до України. У Держприкордонслужбі повідомили, що така тенденція утримується вже певний час.
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За матеріалами: НВ
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