Кількість суднозаходів до українських портів в рамках "зернової угоди" продовжує скорочуватись через перешкоджання росії — Finance.ua

Кількість суднозаходів до українських портів в рамках "зернової угоди" продовжує скорочуватись через перешкоджання росії Сьогодні 12:31 — Казна та Політика

Кількість суднозаходів до українських портів в рамках «зернової угоди» продовжує скорочуватись через перешкоджання з боку росії.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства інфраструктури.

Згідно з повідомленням, у лютому на вхід до портів Великої Одеси під завантаження української агропродукцією Спільним координаційним центром (СКЦ) у Стамбулі було проінспектовано тільки 71 судно, що на 17 суден менше, ніж у січні.

«Така негативна динаміка є наслідком системної деструктивної політики росії, яка направлена на гальмування інспекції суден в територіальних водах Туреччини. Зокрема, всі сторони СКЦ, в тому числі рф, узгоджують проведення від 9 до 12 інспекцій на добу. Однак російські інспектори без пояснення причин виконують не більше 6. Після цього російські інспектори припиняють роботи, унеможливлюючи роботу інспекторів Туреччини ООН та України. Окрім цього, стала системною зупинка інспектування після 15:30, хоча офіційний робочий день інспекторів триває протягом світлового дня. Також російська сторона, всупереч процедурам СКЦ, вимагає перевірки суднових документів, які не мають жодного стосунку до предмету самої перевірки», — йдеться в повідомленні.

Таким чином, згідно з повідомленням, рф затягує тривалість інспекції судна.

«Тому в лютому проведено лише 149 інспекцій (в січні — 173) при запланованих 296. Тенденція зберігається і в березні, коли йдуть перемовини щодо пролонгації дії „Зернової ініціативи“. Окрім цього, результатом таких дій є стабільна черга суден (від 120 до 140 суден), а українські порти стикаються з проблемою дефіциту нового флоту під завантаження. Сьогодні 86 суден, які прямують під завантаження, очікують інспекцію в територіальних водах Туреччини», — йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, з 1 серпня 2022 з портів Великої Одеси 814 суден експортували 24,4 мільйона тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

«У зв’язку з дефіцитом нового флоту та чергою в територіальних водах Туреччини експорт агропродукції „зерновим коридором“ не перевищує 3,4 мільйона тонн на місяць, це при спроможності давати світу 6 мільйонів тонн продукції українських аграріїв», — зазначається в повідомленні.

Як повідомляли Українськi Новини, 13 березня представник Міністерства закордонних справ рф Сергій Вершинін заявив, що росія готова продовжити «зернову угоду», але тільки на 60 днів.

У свою чергу віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що це суперечить умовам угоди.

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