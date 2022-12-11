Кілька країн ЄС вимагають знизити граничну ціну на газ - Bloomberg — Finance.ua

Кілька країн ЄС вимагають знизити граничну ціну на газ - Bloomberg Сьогодні 17:05 — Енергетика

Група з 12 держав-членів Євросоюзу в ході обговорення граничної ціни на газ закликала встановити її на меншому рівні, ніж пропонується зараз.

Відповідно до запропонованого варіанту Європейської комісії, обмеження максимальної ціни на газ пропонувалося встановити на рівні 275 євро за мегават-годину (майже $3000 за тисячу куб. м), пише Bloomberg

Це означає, що механізм коригування ринку газу повинен буде вступати в силу, коли ціна контрактів на місяць вперед перевищить 275 євро за МВт-год, а розрив між світовими цінами перевищить €58.

Пізніше, уряд Чехії, головуючий в ЄС, запропонував знизити граничну ціну до 220 євро за МВт-год (майже $2500 за тисячу куб.м), а розрив між європейськими та світовими ринками — до 35 євро.

Однак низка країн, включаючи Бельгію, Грецію, Італію та Польщу, наполягають, щоб гранична ціна газу була ще нижчою. За словами дипломатів ЄС, які попросили не називати їхніх імен, у коаліції таких країн достатньо голосів, щоб заблокувати угоду, якщо її вимоги не будуть виконані.

Але деякі інші країни, включаючи Німеччину, Нідерланди, Австрію, Угорщину, Данію, Естонію закликають до обережного підходу до обмеження цін на газ. Вони вважають, що механізм корекції повинен гарантувати, що ціни в регіоні залишаться конкурентоспроможними зі світовими ринками, оскільки Європа шукає альтернативні джерела поставок.

УНІАН За матеріалами:

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