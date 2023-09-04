Кеті Вуд прогнозує, що ринкова капіталізація крипторинку зросте на 2100% до 2030 року — Finance.ua

Кеті Вуд прогнозує, що ринкова капіталізація крипторинку зросте на 2100% до 2030 року 04.09.2023, 01:51 — Криптовалюта

Кеті Вуд прогнозує, що ринкова капіталізація крипторинку зросте на 2100% до 2030 року

CEO ARK Invest Кеті Вуд прогнозує збільшення загальної ринкової капіталізації криптовалют більш ніж на 2,100% до 2030 року.

У новому інтерв'ю для видання Benzinga Вуд заявила, що фінансові установи, ймовірно, почнуть активно інвестувати в Bitcoin (BTC) та інші цифрові активи, що призведе до зростання загальної капіталізації крипторинку.

За її словами, одним з каталізаторів припливу інституційних інвестицій може стати схвалення біржового фонду, що торгує BTC (ETF).

Шанси на схвалення ETF можуть стати більш вірогідними після перемоги Grayscale над Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC), яка змусить регулятора переглянути заявку менеджера цифрових активів на перетворення його Bitcoin Trust в ETF.

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«Якщо установи захочуть увійти в ринок, то це означатиме значний додатковий попит на не набагато більшу додаткову пропозицію [Bitcoin]. Єдиний спосіб зробити це — підвищити ціну». — заявила Вуд.

Згідно виданню, Вуд прогнозує, що інституційні інвестиції збільшать капіталізацію крипторинку, яка зараз становить 1,13 трильйона доларів, до 25 трильйонів доларів до 2030 року, і Bitcoin становитиме більше половини від цієї загальної капіталізації ринку.

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